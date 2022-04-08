Цены на газ в США выросли до 13-летнего максимума

Фьючерсы на газ сейчас в Америке подорожали до максимума с декабря 2008 года. Рост цен на уголь, низкое предложение, не успевающее за высоким спросом, и всеобщая тревога о поставках энергоносителей привели к росту цен на бензин в США в этом году уже более чем на 70%.

Цены на газ в Америке, по словам Роба Таммела из Tortoise, «чувствительны к любым страхам по поводу поставок в краткосрочной перспективе типа запрета на импорт угля из России или аномально холодную погоду при наличии проблем с поставками в масштабах всей планеты». Запасы газа в американских хранилищах, по данным Управления энергетической информации (EIA), сейчас приблизительно на 17% ниже средних за пятилетний период. 1 апреля они составляли 39,13 млрд м³. В Европе запасы газа были почти на 20% ниже пятилетних.

Статья по теме: Забудьте про нефтяной кризис 1973 года, будет все намного хуже

7 апреля майские газовые фьючерсы стоили 6359 доллара за миллион британских термических единиц. Таких высоких цен, по данным Dow Jones Market Data, не было со 2 декабря 2008 года.

Между тем, цена тонны угля марки Central Appalachia за неделю поднялась на 8,85 доллара и достигла 106,15 долларов. Уголь часто замещает природный газ, когда он становится чересчур дорогим. Однако мировые запасы угля сейчас тоже низкие, а его добыча падает.

Европа тем временем намерена ввести запрет на импорт угля из России. В заявлении G7 говорится, что семерка наиболее развитых экономик планеты договорилась ускорить осуществление плана по ослаблению зависимости от российских энергоносителей. Его составной частью является эмбарго на уголь из России.

Статья по теме: Мир столкнется с дефицитом природного газа, который будет длится долгие годы

Эмбарго ЕС на российский уголь, очевидно, еще больше понизит его запасы и поднимет цены. Цены на газ поднимутся одновременно с ценами на уголь. Сейчас спрос на газ высокий, несмотря на то, что он сейчас очень дорогой, из-за отсутствия более дешевых видов энергии.

Цены на «голубое» топливо в Европе очень высокие с лета прошлого года, когда его запасы в хранилищах упали до рекордного минимума. Поставки топлива могут еще больше упасть, уверен Таммел, если импорт его в ЕС из России будет сокращен. Дополнительные поставки сжиженного газа из США, например, могут помочь снизить напряжение на рынках и наполнить европейские хранилища этим летом, но при этом возникнет острая конкуренция за свободный СПГ между Европой и Азией.

Азия может увеличить количество электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания угля, если высокие цены на газ сохранятся в ближайшем будущем. К сожалению, такая мера никак не будет способствовать переходу к зеленой энергетике.

Тем не менее, увеличение потребления угля в Азии поможет перенаправить часть газовозов с СПГ в Европу. Это позволит, объясняет Таммел, заполнить хранилища и снизить давление на цены.

В более долгосрочной перспективе решение Европой газовой проблемы, считает Marketwatch, должно предусматривать рост закупок СПГ в США, а также продолжение развития солнечной и ветровой энергетики и возобновляемых источников топлива, например, биомассы.

Впрочем, другой энергетический эксперт Дэвид Блэкмон сомневается, что ЕС может рассчитывать на американский газ. По его мнению, США не в состоянии выполнить обещание президента Байдена поставить европейцам до конца этого года 15 млрд кубометров американского СПГ. Блэкмон объяснил, что для наращивания добычи газа и мощностей по его сжижению потребуется время. Следует иметь в виду еще и ограниченное количество танкеров, которые будут его перевозить. Не стоит забывать и об обязательствах по уже подписанным контрактам.