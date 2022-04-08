Границу России за сутки пересекли более 21 тысячи беженцев

Более 21 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу с Россией за сутки. В общей сложности российскую границу пересекли более 674 тысяч человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«За сутки границу Российской Федерации пересекли 21 012 человек, в том числе 3 701 ребенок, всего 674 144 человека, в том числе 131 033 ребенка», - сказал собеседник агентства.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», привлечь к ответственности всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирного населения" Донбасса».

В Министерстве обороны Российской Федерации постоянно подчеркивают, что Вооруженные силы наносят точечные удары по военным объектам и украинским войскам. Первый этап операции был завершен 25 марта, отметили в ведомстве.