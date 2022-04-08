Илья Авербух представляет гала-концерт с участием олимпийских чемпионов и звезд телепроекта «Ледниковый период»

Татьяна Тарасова – заслуженный тренер СССР (1975 год), мастер спорта СССР международного класса, почетный член клуба ЦСКА. Дочь легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Тарасова является одним из самых титулованных тренеров в истории спорта. Ее фигуристы выиграли в общей сложности более 40 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Такого звездного состава зрители не видели уже давно. В Гала-шоу выступят разные поколения фигуристов, которых объединяет безусловная любовь к одному из самых зрелищных и любимых видов спорта в России. Это чемпионы, призеры и участники олимпийской сборной, в том числе Игр-2022 в Пекине - Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.*

«Анна Щербакова, безусловно, будет бриллиантом нашего гала-шоу, - раскрыл секрет Илья Авербух. - Каждое ее выступление по-особенному вдохновенно. Хрупкая девочка, которая не раз доказывала, что невозможное возможно, поражает умением проявить силу духа и весь свой талант… Когда-то, будучи маленькой девочкой, Аня участвовала в моем шоу, а сейчас она выступает в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки. И я этим очень горжусь».

Настоящим украшением вечера станет выступление двух талантливых фигуристок, которые смогли поднять на небывалую высоту популярность этого вида спорта как в нашей стране, так и в мире - Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые специально к юбилею Великого тренера подготовили новые номера.

На сверкающем льду появится звездная плеяда олимпийских чемпионов прошлых Олимпиад - Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Волосожар и многие другие.

Конечно, на лед выйдут и участники телевизионного проекта «Ледниковый период», в котором неподражаемая Татьяна Анатольевна провела 15 лет своей жизни в роли бессменного Главного Судьи проекта. Перед зрителями выступят победители проекта последнего сезона – актер Федор Федотов в паре с Олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар, Серебряный призер телепроекта актер Иван Колесников выступит в паре с Олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной, а также бронзовый призер - актер Кирилл Зайцев в паре с чемпионкой Мира и Европы Оксаной Домниной, финалисты проекта – Ксения Бородина в паре с Олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Звезды фигурного катания покажут свое мастерство под живое исполнение российских певцов. В гала-концерте примут участие Елена Камбурова, Петр Налич, Мариам Мерабова, Зара, Мария Зайцева, Регина Тодоренко, Диана Анкудинова и др.

«Для меня большая честь вместе с великими спортсменами и артистами отмечать уже третий наш совместный Юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным Великого тренера»- пообещал Илья Авербух.

Гала-шоу состоится во Дворце спорта «Лужники» 15-16 апреля 2022 года. Билеты можно приобрести на сайте www.icetickets.ru

Информация о шоу на официальном сайте Продюсерской Компании «Илья Авербух» www.ice-show.ru

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