Компания «Атлантис-Пак» запатентовала два продукта для использования на рынках Китая и Японии

ООО «Производственно-коммерческая фирма "Атлантис-Пак"» стало обладателем двух патентов — на гофрированную влагобарьерную оболочку и на формуемую барьерную пленку, а также способы их получения.

Как сообщается на сайте группы «Агроком», в которую входит предприятие, патенты действуют на территории Китая и Японии.

В пресс-релизе подчеркивается, что пополнение портфеля интеллектуальной собственности компании азиатскими патентами станет дополнительной возможностью для увеличения доли присутствия на перспективных рынках сбыта и закрепления ее позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Китай и Япония входят в пятерку крупнейших экономик мира и имеют развитый внутренний рынок, а значит, являются стратегически важными для нас в долгосрочной перспективе. Новые патенты призваны защитить продукты компании и технологии их изготовления от безнаказанного копирования конкурентами», — отметил руководитель службы маркетинга ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Артем Татаров.

Многоотраслевой холдинг «Агроком» образован в 2004 году, компанию основал в Ростове-на-Дону российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. В группу входят около 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии и розничной торговли. Структуры холдинга расположены, в основном, в Южном федеральном округе.

«Атлантис-Пак» выпускает пластиковую упаковку для мясной и молочной отраслей, этикеточную продукцию, а также полимерный гранулят. Компания начала свою деятельность в начале 1990-х. Настоящий фурор на рынке она произвела в 1997 году: специалисты компании сумели создать первую в мире полиамидную оболочку «Амипак» для сосисок и сарделек, которая значительно упрощает процесс очистки изделий, обладает высокими барьерными свойствами и увеличивает сроки годности готовой продукции, сохраняя полезные свойства и внешний вид при термической обработке. Кроме того, «Атлантис-Пак» первой в мире начала выпускать проницаемую оболочку (до этого колбасу коптили либо в целлюлозе, либо в натуральной оболочке, что было весьма дорого). В середине 2000-х предприятие контролировало более половины рынка вареных колбас и 28% всех сосисок в России, доля экспортной продукции в выручке достигла 35%, рентабельность производства составляла 15‒20%. Вместе с тем среди руководства компании в тот период начались разногласия, что плохо сказалось на показателях. В 2011 году «Атлантис-Пак» за 6,5 млрд рублей купил Иван Саввиди.

Сейчас компании принадлежат 12 российских и шесть иностранных патентов на изобретения. Продукция «Атлантис-Пак» поставляется на 2,5 тыс. предприятий, дилерская сеть насчитывает более 200 компаний по всему миру. В 2020 году, несмотря на пандемию, экспортные продажи компании выросли на 7%, вплотную подобравшись к 60 млн долларов — это почти 45% общей выручки. Чистый объем продаж составил 9,6 млрд рублей, общий объем налоговых отчислений и таможенных платежей — 2,25 млрд рублей. В прошлом году «Атлантис-Пак» вошла в пятерку мировых лидеров в производстве проницаемой пластиковой оболочки для мясных продуктов.