Малый и средний бизнес в Москве выкупил 75 объектов нежилой недвижимости – вице-мэр Ефимов

В Москве представители малого и среднего бизнеса в первом квартале 2022 года выкупили у города без торгов по преимущественному праву 75 объектов нежилой недвижимости общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три месяца этого года правом преимущественного выкупа арендуемых у города помещений воспользовались 75 представителей малого и среднего бизнеса. Они приобрели объекты нежилого фонда общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами», – сказал Ефимов.

Компании, владельцы которых хотят выкупить у города арендуемые нежилые помещения без торгов, должны быть включены в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, необходимо до приобретения арендовать объект недвижимости не менее двух лет, если соответствующие права аренды были приобретены на обычных торгах на общих условиях. Для помещений, реализованных на специализированных аукционах для МСП, срок увеличен до трех лет. При этом сама недвижимость должна на протяжении как минимум пяти лет находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом.

«Наибольшее количество выкупленных помещений расположено в центре города – 13 объектов общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Еще по 12 объектов – на 2,1 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров соответственно – находятся на севере и на западе города. Самое большое из выкупленных малым бизнесом помещений площадью 1,3 тысячи квадратных метров расположено на проспекте Маршала Жукова. Самое маленькое помещение площадью 30,1 квадратного метра находится на Чертановской улице», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для выкупа помещения представителям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в департамент городского имущества за государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы», которая была запущена в 2013 году. С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде на портале mos.ru, договоры купли-продажи заключаются также лишь в цифровом формате.