Минфин отчитался о расходах на реализацию нацпроектов

По предварительным данным, на 1 апреля расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 711,6 млрд рублей, или на 24,8% от годового плана. Лидерами по освоению средств стали нацпроекты «Жилье и городская среда» (42,9%), «Здравоохранение» (44,8%) и «Наука и университеты» (40,9%). Это следует из статистики, представленной на сайте Минфина.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 апреля 2022 года — составило 711,6 млрд рублей или 24,8% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо тройки лидеров, высокие результаты по расходованию выделенных бюджетных средств демонстрируют нацпроекты «Производительность труда» (33,2%), «Туризм и индустрии гостеприимства» (32,8%), «Демография» (26,7%) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (25,9%).

Расходы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнены на 16,9%, «Безопасные качественные дороги» — на 13,6%, «Образование» — на 10,4%, по «Цифровой экономике Российской Федерации» и по «Международной кооперации и экспорту» – на 10,3%.

На остальные нацпроекты средства бюджета израсходованы менее чем на 10%: «Культура» — на 9,4%, «Экология» – на 8,2%.

Ранее «Эксперт» писал, что прошлогодний бюджет на нацпроекты был израсходован на 97,8% от годового плана. Лидерами по освоению бюджетных средств за год стали нацпроекты «Жилье и городская среда» (99,8%), «Безопасные качественные дороги» (99,8%), «Наука и университеты» (99,4 %) и «Международная кооперация и экспорт» (99,2%). Самое большое отставание от плана зафиксировано по нацпроекту «Образование» (89,8%).

