Минфин США отменил санкции в отношении телекоммуникационного и интернет-оборудования РФ

Министерство финансов США 7 апреля заявило об исключении телекоммуникационного оборудования и некоторых интернет-технологии из санкций, введенных против России президентом США Джо Байденом, говорится в общей лицензии ведомства.

В частности, разрешены все операции, которые происходят обычным образом и необходимы для приема или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации, а также «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через Интернет, таких как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, услуги веб-хостинга и регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность в России».