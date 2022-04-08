Минобороны РФ: Мариуполь будет безусловно освобожден

По сообщению официального представителя российского Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

Генерал прокомментировал работу российских воздушно-космической сил и войск ПВО. По словам Конашенкова, днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

По его словам, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27", — проинформировал представитель МО РФ.

Озвучивая потери украинской стороны Конашенков сообщил, во всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

Отдельно генерал Конашенков коснулся сегодняшнего ракетного обстрела ж/д вокзала в Краматорске.

"Сегодня, 8 апреля, украинскими вооруженными силами был нанесен удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорск. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами", — сделал заявление Конашенков.

Генерал особо отметил, что максимальная дальность полета ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмм, образуя около 16 тыс. осколков.

"Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", - утвердительно заявил Конашенков.

Как было сказано спикером далее, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У», в момент удара по Краматорску находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки", — поделился информацией представитель оборонного ведомства, добавив, что в ходе проведения специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок «Точка-У» и около 90 процентов ракет на арсеналах.

"Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остается высокой", — добавил генерал.

Также генерал Конашенков сообщил последние сведения о боевых действиях в Мариуполе. По его словам, продолжается совместная операция группировки войск Донецкой Народной Республики и подразделений российских Вооруженных Сил по полному освобождению города Мариуполь.

Как отметил Конашенков, результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках.

Очевидно, утверждает генерал Конашенков, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан. Киевский националистический режим, как пояснил Конашенков, отказался вывести боевиков из Мариуполя.

"С учетом этого город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских Вооруженных Сил", — заявил представитель Минобороны.