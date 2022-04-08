«Мираторгу» не с кем договариваться

Сегодня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба ведет антикартельную проверку агрохолдинга компании «Мираторг». Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, ФАС планирует изучить цепочку поставки мяса и провести оценку ценообразования на данную продукцию.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — отмечено в официальном сообщении службы.

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В свою очередь пресс-центр «Мираторг» прокомментировал действия антимонопольного ведомства.

Там отметили, что проверка проводится в сложный для холдинга момент, «когда идет борьба за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом, а также ведется восстановительная работа информационных систем холдинга с учетом недавней хакерской атаки».

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В комментарии «Эксперту» пресс-служба «Мираторг» не уточнила, какие конкретные претензии выдвинуты со стороны ФАС, заметив, что мотивы проведения проверки «неясны», и она, по мнению компании, проводится «без веских на то причин». Корреспондент «Эксперта» обратился за разъяснением основных претензий к ФАС, однако в момент публикации материала комментарий получен не был.

Между тем, у даже экспертного сообщества нет понимания, что же именно послужило мотивом для проверки «Мираторга».

Цены повышать никто не хочет

Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова в комментарии «Эксперту» заметила, что подобные проверки стали регулярными, несмотря на то, что рост цен объясняется очевидными факторами.

«Каждый год, когда происходит очередное повышение цены за счет повышения налогов и сборов, экспортной пошлины, скачков курса доллара, в связи с чем себестоимость продукта растет, начинаются проверки ФАС. Как правило, проверяются товары первой необходимости. В большинстве случаев, проверки ничем не заканчиваются. Мы находимся в ситуации постоянно растущей себестоимости», — заявила Мария Яшенкова.

Причины повышения цен практически всегда вполне объективны.

«Если мы говорим про “Мираторг”, то здесь речь идет о закупках средств и кормов для животных, средств для защиты растений. Сельхозтехника у них также зарубежная. А сейчас начался период сева, когда необходимость в технике возрастает. Да, наши производители выпускают данные товары, но далеко не все. И это мы сейчас только про сельскохозяйственную часть говорили. Но также и все зарубежные ингредиенты выросли в цене. Например, в одной колбасе стоимость добавок может составлять 30% от всего состава. Поэтому практически на всех этапах “Мираторг” чувствует влияние ситуации», — отметила эксперт в области пищевой индустрии.

Мария Яшенкова обратила внимание, что «Мираторг» — достаточно крупный производитель, практически не имеющий конкурентов на мясном рынке. При этом компания развивает не только свой розничный проект по продаже мяса, но и пробует себя в других форматах.

«Каким образом здесь можно договорится с конкурентами? Конкуренты не занимают столь же обширную долю рынка. Кроме того, в конкурентоспособность таких фирм поверить крайне сложно», — подчеркнула Мария Яшенкова.

Она заметила, что в текущей ситуации некоторые производители могли придерживать продукцию на складах, однако это являлось их правом. С другой стороны, могла «всплыть» тема с существованием перекуповщиков, что и вызвало столь частые проверки производителей со стороны ФАС в последние месяцы.

«Впрочем, тема перекупщиков не касается крупных федеральных сетей. Какие-то сговоры здесь видеть — совершенно деструктивно. Скорее, в некоторых случаях сказались логистические проблемы», — добавила она.

Эксперт обратила внимание, что ни один производитель не стремится повышать цену на продукцию, если в этом нет крайней необходимости.

«Например, поднял он цену на 10% — продажи упали. Людям нужно привыкнуть к новой цене. Если говорить о мясе, а это в данном случае в основном говядина — падение спроса и так будет сейчас происходить, потому что люди переходят на более дешевые варианты. На месте “Мираторга” стоило бы держать цены ниже, чем у конкурентов, до последнего. Обычно тот, кто держится дольше всех — тот получает объем рынка. Но если компания подняли цены, из-за чего сейчас и может идти проверка, значит ей деваться было некуда, маржинальность ушла в такой минус, что ситуация стала критической», — резюмировала эксперт.

Проверка как способ борьбы с инфляцией

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец напомнил «Эксперту», что в свое время «Мираторг» решил очень серьезные задачи по обеспечению России качественной говядиной. Компания взялась за наиболее сложный и капиталоемкий проект: даже срок от рождения животного до поставки мяса в магазин в случае с говядиной самый длинный.

«При этом сейчас страна нуждается в быстром развитии сельского хозяйства. Откуда производители и компании могут взять деньги на развитие? Либо кредиты, либо продажи. Кредиты сейчас закрыты. Хоть ЦБ снизил ставку до 17%, но даже крупные компании пока не могут их себе позволить. Основной источник дохода — подъем цен. Кроме того, нужно повышать зарплаты сотрудникам, закупать корма и так далее. Поэтому очень часто разговоры про картельный сговор являются предлогом для того, чтобы производители снижали цену — такая борьба с инфляцией. Это в корне неверно», — считает Алексей Зубец.

Эксперт также уверен, что договариваться «Мираторгу» на рынке просто не с кем, а потому существование картельного сговора он ставит под сомнение. Тем более, компания, как и многие производители, подвержена влиянию мирового рынка.

«По мясу цены в мире растут, и при всех обстоятельства стоимость на российские продукты подтягивается к мировым, ведь компании заинтересованы в экспорте за рубеж. То, что рост цен на мясо есть, и он постоянный и устойчивый, не вызывает сомнений хотя бы потому, что растет стоимость зерна. А компаниям нужно дать зарабатывать, чтобы у них были средства для дальнейшего развития», — заключил эксперт.