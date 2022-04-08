Мораторий на банкротство: важнейшие аспекты

Мораторий на банкротство является сравнительно новым институтом российского банкротного права, созданным как ответ на вызовы недавней пандемии COVID-19. Однако очередные ограничительные меры, введенные против России, снова сделали мораторий актуальным. С 1 апреля постановлением Правительства России введен мораторий на банкротства физических и юридических лиц по заявлениям кредиторов.

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Самым важным его аспектом является запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должника в течение срока действия моратория. То есть заявления возвращаются судом, даже если они были поданы до начала действия моратория, но на момент его введения еще не были приняты определением суда. Соответственно, все новые заявления также будут возвращены.

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Мораторий также предусматривает и иные послабления для подпадающих под его действие должников. К примеру, в отношении них приостанавливаются исполнительные производства и не начисляются неустойки. Вместе с тем, для должников, которых защищает мораторий, вводится и ряд ограничений. Например, они не могут прибегнуть к механизму зачета и не вправе распределять прибыль или выплачивать дивиденды.

В любом случае лицо может выйти из-под действия моратория, заявив об отказе от применения моратория путем публикации уведомления на Федресурсе (https://fedresurs.ru/). В случае такого отказа снимаются ограничения на распределение прибыли и использование зачета, но и не применяются защитные меры моратория, и кредиторы могут запустить процедуру банкротства компании.



Во время недавних коронавирусных локдаунов мораторий был обоснован тем, что из-за введенных ограничений под удар попали определенные сферы бизнеса. Так, мораторий, введенный Правительством России в 2020 году, затрагивал либо представителей наиболее пострадавших в пандемию отраслей, либо стратегические и системообразующие предприятия. Сегодняшний мораторий обусловлен санкциями, массовым уходом иностранных компаний из российской экономики и, как следствие, кризисом из-за разрыва традиционных цепочек поставок.

Тотальность моратория, или, другими словами, его распространение в отношении всех юридических и физических лиц, связана, с тем, что во времена коронавирусного локдауна было гораздо легче очертить круг пострадавших лиц, чем сейчас, когда компания практически из любой сферы может неожиданно столкнуться с потерей клиентов и поставщиков. В целом, введение всеобщего моратория на банкротство в нынешних условиях вполне обоснованно.



Несмотря на растущее доминирование государственного сектора, российская экономика продолжает оставаться рыночной, а значит, со временем она должна приспособиться к самым серьезным санкциям. Вместе с тем, нельзя отрицать, что именно в ближайшее время российский бизнес ждет сильнейший шок, когда старый уклад окажется разрушенным, а новый еще не сложится. Бизнесу придется серьезно перестраиваться.

Во время указанной трансформации многие перспективные предприятия могут оказаться временно неплатежеспособными. В этой связи такая мера, как всеобщий мораторий, позволит воздвигнуть стену, которая защитит предприятия от надвигающейся ударной волны.

Впрочем, подобная защита обеспечивается за счет кредиторов и длительное ее сохранение ослабляет договорную дисциплину должников, что также может оказаться губительным для российской экономики. Поэтому, ввиду того, что указанный метод противодействия санкциям является исключительно грубым и неизбирательным, я являюсь сторонником ограничения всеобщего моратория минимально необходимым сроком.

Этот срок должен представлять собой период для перестройки и приспособления бизнеса к новым реалиям. Правительству России необходимо грамотно оценить, в течение какого срока необходимо сохранять мораторий, принимая во внимание не только потребности должников, но и заслуживающие внимания интересы кредиторов.

Несмотря на то, что мораторий на банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, планируется впервые, его введение вряд ли кардинально изменит ситуацию с защитой их от подачи заявлений кредиторами. Ведь более 90 % заявлений о банкротстве граждан подаются самими гражданами.

В этой связи, на мой взгляд, важными аспектами моратория, которые очень скоро могут пригодиться физическим лицам, являются возможности по приостановлению исполнительных производств, наложения штрафных санкций, а также по применению специального механизма судебной рассрочки, позволяющего отсрочить погашение долгов в ходе уже начавшейся процедуры реструктуризации долгов гражданина. Поэтому с ростом безработицы из-за ухода иностранных компаний с рынка и падением реальных доходов населения, подобные процедуры приостановления взыскания и реструктуризации задолженности могут помочь очень большому количеству граждан.



В контексте долгосрочных последствий введения моратория стоит вспомнить часто высказываемые в 2020 году опасения о «волне банкротств» после его отмены. Тогда подобные опасения не оправдались. Согласно данным Федресурса, число случаев принятия судами заявлений о банкротстве юридических лиц в первой половине 2021 года не превысило число таких случаев в первой половине доковидного 2019 года. Хотя число банкротств граждан и увеличилось, но указанный рост не является критическим, и его можно связать скорее с увеличением популярности нового института.

Вместе с тем, надо понимать, что статистика по мораторию, введенному в пандемию полезна, однако не может быть слепо заимствована для оценки последствий нынешнего всеобщего моратория на банкротство. Количество отложенных банкротных процедур будет зависеть во многом от того, как быстро российский бизнес сможет перестроиться под новую реальность в условиях введенных санкций, мер поддержки со стороны Правительства России и так далее. Поэтому оценивать последствия всеобщего моратория нам придется отдельно.