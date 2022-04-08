Москва развивает импортозамещение с помощью офсетных контрактов – глава промдепартамента Овчинский

Правительство Москвы поделилось опытом импортозамещения в сфере здравоохранения в рамках форума «Госзаказ», который проходит в Инновационном центре «Сколково».

«Москва первая среди регионов РФ начала использовать для импортозамещения такой механизм, как офсетный контракт. С 2017 года с бизнесом подписали 5 соглашений: одно на производство продуктов питания для городских молочных кухонь и четыре в сфере здравоохранения. Совокупный объем инвестиций в проекты составит 12,9 миллиарда рублей. Город, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По соглашениям в фарме инвесторы локализуют в городе производства лекарственных препаратов, а также медицинских изделий для стомированных больных. «По двум контрактам компании «Биокад» и «Гемамед» уже начали отгрузку лекарств и медизделий в лечебные учреждения и пациентам», - сказал Владислав Овчинский.

Офсетный контракт, как и любая другая госзакупка, регулируется законом о контрактной системе. Но в отличие от иных механизмов офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории субъекта РФ.

Для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших заказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. При реализации проекта бизнес может рассчитывать на различные льготы от Москвы в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

Для города офсет – это обеспечение необходимыми товарами в социально значимых сферах, стимулирование инвестиций в реальный сектор, локализация производства, повышение промышленной безопасности (поскольку предприятия новые и оборудованы по последнему слову техники), создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.

Контракт заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 миллиард рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, сейчас Москва совместно с федеральными органами власти готовит законопроект, который предполагает снижение минимального порога инвестиций до 100 миллионов рублей. Это позволит привлечь значительно больше отечественных поставщиков.

«Кроме того, для поддержки столичного бизнеса в условиях санкций правительство Москвы решило распространить практику офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь мы будем подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции для столичных нужд», – рассказал Артем Барашев.