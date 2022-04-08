Москву наградили за инновационный подход к развитию промышленного туризма

Москва стала победителем в номинации «ПРОМновации» по итогам Всероссийского Акселератора по промышленному туризму, проведенного Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, а также руководитель команды Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, наградами были удостоены столичные кондитерская фабрика, часовой завод, производство чипов, а также особая экономическая зона «Технополис “Москва”».

В 2021 году столица прошла конкурсный отбор и вошла в топ-30 регионов участников акселератора. В пилотный проект вошли 6 московских предприятий. Также была сформирована междисциплинарная региональная команда с участием представителей департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, комитета по туризму Москвы, вузов, туристических компаний, общественных организаций.

В ходе мероприятия был представлен проект Стратегии развития промышленного туризма в городе Москве. Одним из крупнейших проектов, который будет включен в программу по промтуризму, стал «Открой#Моспром».

«Открой#Моспром» проводится с 2019 года. Его основная цель показать и рассказать, как устроены привычные для жителей города системы: откуда Москва берет питьевую воду, как работают электробусы и транспортные карты, или как производятся продукты питания и одежда. За три года мы провели около 600 очных экскурсий, показали свыше 50 онлайн-туров, организовали больше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Сегодня аудитория проекта превышает 10 миллионов человек», – рассказал Владислав Овчинский.

Инновационный подход к промышленному туризму демонстрирует и проект столичного департамента предпринимательства и инновационного развития – «День без турникетов». В рамках проекта для жителей Москвы регулярно открывают свои двери городские площадки, среди которых уникальные частные музеи, детские технопарки, а также предприятия малого и среднего бизнеса. За 10 лет участниками «Дня без турникетов» стали около 470 столичных компаний, которые в онлайн и офлайн форматах посетили свыше 285 тысяч горожан.

В номинации «Лучшая производственная экскурсия для детей» отметили «Кондитерский концерн «Бабаевский». Во время экскурсии посетителей знакомят с процессом и секретами производства шоколадных конфет, а также в музее рассказывают об истории шоколада и самого завода. В завершение тура гости могут принять участие в мастер-классе и сделать шоколадное лакомство самостоятельно.

Награду в номинации «Главный герой маршрута на предприятии» получил часовой завод «Ника». Экскурсанты видят, как производятся изделия на одном из крупнейших часовых заводов Европы, могут сами собрать часы во время мастер-класса, а также задать любые вопросы мастеру часовых дел.

В номинации «Знакомство с инновациями» наградили крупнейшего российского производителя чипов – столичное предприятие «Микрон». Здесь гостям показывают, как создаются микросхемы для загранпаспортов, банковских и транспортных карт. Ежегодно компания выпускает до четырех миллиардов чипов, радиочастотных меток, микроконтроллеров и других изделий и обеспечивает микроэлектронной продукцией наукоемкие отрасли и растущие потребности цифровой экономики. Предприятие располагается в особой экономической зоне Москвы, которая также была удостоена награды в этой номинации.

Организаторами Всероссийского Акселератора по промышленному туризму выступили Агентство стратегических инициатив и Министерство промышленности и торговли России.