Назальная форма вакцины «Спутник V» вышла в гражданский оборот

Предназначенная для введения через нос форма вакцины против коронавируса российского производства «Спутник V» поступила в гражданский оборот. Сообщение об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на директора Научного центра им. Гамалеи Александра Гинзбурга. 1 апреля Министерство здравоохранения объявило о регистрации назального «Спутника V». По составу вакцина ничем не отличается от обычной формы препарата.

«Официально он поступил в гражданский оборот и прошел контроль качества. Планируется использовать вакцину, которая уже доставлена в регионы. Состав вакцины такой же, как у "Спутника V"», - сказал Гинзбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. В настоящее время идет работа над их производством и поставками.

Назальный «Спутник V» состоит из двух компонентов и вводится в нос человека с помощью специальной распылительной насадки с интервалом в три недели. Разработчики отметили, что препарат формирует стойкий слизистый иммунитет на слизистой оболочке носа, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

