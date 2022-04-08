Июньские фьючерсы на нефть Brent стоят в Лондоне $99,99 за баррель,

Цены на нефть умеренно снижаются утром 8 апреля, накануне котировки завершили в минусе третью сессию подряд на ожиданиях высвобождения топлива из запасов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА), передает «Интерфакс».

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени составляет $99,99 за баррель, что на $0,59 (0,59%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на $0,49 (0,5%), до $100,58 за баррель.

Котировки сорта WTI с поставками в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились до $95,73 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже окончательного значения предыдущей сессии. Днем ранее контракты подешевели на $0,2 доллара (0,2%) до $,03 за баррель.

Как сообщалось, участники МЭА (энергетического лоббиста стран-импортеров, входящих в ОЭСР) договорились высвободить 60 млн баррелей из стратегических запасов в дополнение к 180 млн баррелей, которые намерены предоставить Соединенные Штаты. «Это больше, чем 30-50 миллионов баррелей, о которых говорил Байден», - отметил старший аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Еще одним негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где ежедневно регистрируется более 20 тысяч новых случаев заражения. Процесс привел к снижению прогнозов спроса в стране, заявил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

