Калининград: вечное русское время

В истории самого западного региона России — Калининградской области — есть две важнейшие даты, приходящиеся на апрель. Первая —7 апреля: в 1946 году в этот день в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, через два месяца переименованная в Калининградскую. Вторая дата — 9 апреля, когда в 1945 году завершился короткий, но чрезвычайно ожесточенный штурм города. Взятие Кенигсберга увенчало Восточно-Прусскую операцию Красной армии и поставило точку в германском периоде истории города, открыв новую страницу его истории — уже в составе России.

Семилетняя война 1756-1763 годов претендует на неофициальный титул «нулевой мировой». Она охватила всю Западную Европу, выплеснулась в европейские колонии в Новом Свете, а ее участниками стали все ведущие европейские государства. Среди них была и Российская империя. Именно в ходе Семилетней войны русские солдаты впервые вошли в Кенигсберг как победители. Недаром в немецкой историографии короткий промежуток, когда главный город Пруссии вместе с прилегающими землями входил в состав Российской империи, называют «первым русским временем».

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Увы, продлилось оно недолго. После смерти императрицы Елизаветы Петровны ее племянник, император Петр III своей волей вернул пруссакам все завоеванные русской армией территории. Решение это сыграло роковую роль в жизни царя, отличавшегося необыкновенной страстью ко всему прусскому: очень скоро он лишился и трона, и жизни, а на престол гвардия возвела его супругу, императрицу Екатерину II Великую.

В 1762 года Кенигсберг вернулся в состав Пруссии. Через сто лет с небольшим это королевство исчезло с мировых карт, превратившись в одну из провинций Германской империи. Но воинственный прусский дух никуда не делся. Он помог пруссакам в 1914 году остановить успешное наступление русской 1-й армии: она уже дошла до Тильзита, но взять Кенигсберг ей не удалось. «Второе русское время» оказалось отложено еще на три десятилетия.

«Тысячелетний рейх» превратил Восточную Пруссию в один из важнейших плацдармов для натиска на восток. Отсюда, в частности, начала свое наступление 22 июня 1941 года группа армий «Север». Ее войска должны были взять всю Прибалтику, а самое главное — захватить Ленинград. В город на Неве немецкие солдаты так и не вошли, но прибалтийские республики оккупировали на три с лишним года. А потом покатились назад под ударами Красной армии, стремительно развивавшей наступление на Запад.

Прорвать «Ночную перину»

В конце января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта вышли к берегу Балтийского моря и отрезали немецкую группировку в Восточной Пруссии от остальных сил вермахта. Было очевидно, что следующим шагом советского командования станет штурм Кенигсберга. Однако атаковать прекрасно укрепленный город без подготовки маршал Советского Союза Александр Василевский, сменивший погибшего в конце февраля генерала армии Ивана Черняховского, не стал. К тому времени советские войска уже имели достаточный опыт штурмов немецких «фестунгов» — хорошо укрепленных и подготовленных к долгой осаде городов-крепостей. Решено было постепенно разгромить расколотую на части восточно-прусскую группировку немцев, после чего бросить высвободившиеся силы против Кенигсберга.

Немецкий гарнизон Кенигсберга понимал, что рассчитывать придется только на собственные силы: остальной Германии было уже не до Восточной Пруссии. Теоретически город мог сопротивляться достаточно долгое время. Оборона опиралась на кольцо из 15 фортов — так называемую «Ночную перину Кенигсберга», — и оборонительный обвод с башнями и бастионами. Переднюю линию составляли шесть линий траншей, усиленные ДОТами и защищенные надолбами и колючей проволокой. Последней линией обороны должны были стать старая крепость и дома Кенигсберга. Каждый из них был превращен в маленькую цитадель с заложенными кирпичом и мешками с песком окнами и обустроенными огневыми точками.

Понимая неизбежность скорого штурма, командование гарнизона Кенигсберга успокаивало не успевших убежать на запад горожан громкими лозунгами. Особенно популярным был такой: «Слабая советская крепость Севастополь сопротивлялась 250 дней, а Кенигсберг не сдастся никогда». Советские пропагандисты нашли, что на это ответить: «Мы защищали Севастополь 250 дней, а освободили за четыре дня».

Кенигсберг пал еще быстрее: всего за 81 час.

Как Сталинград пришел в Кенигсберг

Военная наука давно вывела соотношение сил между обороняющимися и штурмующими, которое гарантирует последним победу: один к трем. Во взятии Кенигсберга участвовали 106 тысяч советских солдат и офицеров. Им противостояли до 130 тысяч немцев, в том числе 52 тысяч солдат вермахта; остальные входили в состав фольксштурма или были только что призваны на военную службу. Правда, у советской стороны был колоссальный перевес в технике: в артиллерии — в полтора раза, в танках — в пять раз, а в авиации — в двенадцать!

Красная армия сумела взять Кенигсберг, потеряв убитыми всего 3506 человек и еще 215 пропавшими без вести. Свести потери к минимуму удалось прежде всего за счет долговременной артиллерийской и авиационной подготовки, которая началась 2 апреля. Только после того, как снаряды и бомбы повредили или разрушили ключевые узлы обороны, а ее передовую линию смешали с землей, в атаку пошла пехота.

К весне 1945 года Красная армия накопила колоссальный опыт боевых действий в городах Восточной Европы, чьи узкие улицы и старые крепости идеально подходили для долгой обороны. Главной ударной силой в таких условиях стали штурмовые группы, доказавшие свою эффективность еще в Сталинграде. Именно бойцы со сталинградским опытом стали основой большинства таких подразделений, передавая свои знания товарищам по оружию в ходе многодневных учений. Организовали их на воссоздающих условия боев в Кенигсберге специальных полигонах, устроенных в ближнем тылу по приказу командующего операцией маршала Советского Союза Александра Василевского. Командиры, в свою очередь, день за днем «проходили» отведенные их частям маршруты наступления на детальном макете города.

6 апреля 28 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы, получив последние указания, начали атаку Кенигсберга. Подразделения различались по составу и вооружению, но почти в каждом из них бок о бок с пехотинцами шли саперы. Они подрывали уцелевшие после артподготовок и бомбежек укрепления и пробивали путь своим товарищам. Перед минерами пасовали даже древние форты — как, например, форт №5, стена которого была разрушена мощным зарядом, после чего гарнизон прекратил сопротивляться.

Во второй половине дня 9 апреля 1945 года комендант города генерал Отто Ляш решил, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и выслал парламентеров. Офицеры с белым флагом ненадолго опередили приказ о последнем штурме, который планировался на 19:45. Подниматься в последнюю атаку красноармейцам не пришлось: Кенигсберг сдался на милость победителей. Значимость этой победы подчеркивает такой характерный факт: 9 июня 1945 года Верховный совет СССР учредил медаль «За взятие Кенигсберга» — единственную награду в честь взятия не столицы иностранного государства, а одного из его городов.

Падением Кенигсберга завершилась вся Восточно-Прусская операция 3-го Белорусского фронта и приданных ему соединений бывшего 1-го Прибалтийского фронта. Восстанавливать порядок, контролировать процесс капитуляции и налаживать новую мирную жизнь назначили командование Кенигсбергским особым военным округом. Он возник после того, как на Потсдамской конференции лидеров Антигитлеровской коалиции приняли решение о ликвидации Восточной Пруссии. Часть ее земель вместе с Кенигсбергом — примерно треть всей территории — включались в состав СССР, а остальные две трети земель отошли Польше.

Область имени всесоюзного старосты

Ровно через год после того, как над Кенигсбергом взвился красный флаг, на месте особого военного округа возникла Кенигсбергская область. Указ президиума Верховного совета СССР от 7 апреля 1946 года гласил: «Образовать Кенигсбергскую область на территории города Кенигсберга и прилегающих к нему районов с центром в городе Кенигсберге. Включить Кенигсбергскую область в состав Российской советской федеративной социалистической республики».

Спустя три месяца новая территориальная единица СССР сменила не только гражданство, но и имя. Слово «Кенигсберг» было не только символом одной из самых блестящих побед Красной армии. Оно оставалось и давним символом прусской военной машины, за уничтожение которой Советский Союз заплатил дорогую цену. Поэтому 4 июля 1946 года город стал называться Калининградом — в честь «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, а область — Калининградской.

Новая область стала самым западным форпостом страны и одним из самых вооруженных. В бывшем военном порту Пиллау, переименованном в Балтийск, всего через шесть лет создали основную базу дважды Краснознаменного Балтийского флота, штаб которого разместился в Калининграде. Стратегически это было совершенно оправдано. Легендарный Кронштадт расположен в самой глубине Финского залива, и его, как показала только что закончившаяся война, слишком легко можно блокировать, а перенос главной базы в Калининградскую область обеспечивал необходимый оперативный простор.

Теми же соображениями было продиктовано и размещение на бывших прусских землях советских сухопутных войск и авиации, а потом и оперативно-тактических ракет. Неудивительно, что первыми советскими гражданами Калининградской области стали семьи служивших тут военных. Первый коренной житель Калининграда, кстати, тоже появился на свет в семье офицера. Александр Дорофеев — сын штурмовавшего Кенигсберг и Пиллау гвардии майора Анатолия Дорофеева и сам в будущем генерал-майор — родился в день переименования бывшей прусской столицы, 4 июля 1946 года.

Самая западная родная гавань

Восполнить убыль населения на прусских землях за счет только семей военнослужащих было нереально. Еще до падения Кенигсберга порядка двух миллионов немцев, живших в этой части рейха, эвакуировались на запад в рамках операции «Ганнибал». Еще более 100 тысяч человек в течение 1947-48 годов переселили в советскую зону оккупации Германии. Во-первых, автоматически делать их советскими гражданами никто не собирался — немцы должны были жить в своей, пусть и временно оккупированной стране. Во-вторых, намереваясь превратить новую область в один из главных военных форпостов, советское руководство не могло не думать о лояльности местных жителей.

Пополнять поредевшее население Калининградской области решили за счет переселенцев из западных областей РСФСР и Белоруссии. Соответствующее постановление приняли 9 июля 1946 года, сразу после переименования области. Первыми на новые земли приехали колхозники из Брянской области, а потом переселенцы начали приезжать на балтийские берега эшелон за эшелоном. В общей сложности на земли бывшей Восточной Пруссии перебрались жители 27 областей РСФСР, а также двух автономных и четырех союзных республик. Получился Советский Союз в миниатюре, где слились и перемешались традиции и обычаи самых разных национальностей и народов.

Когда Советский Союз перестал существовать, Калининградская область оказалась отрезана от России границами получивших независимость стран Балтии. Но отказываться от земли, которую русские солдаты за два с лишним столетия не раз полили своей кровью, никому и в голову не пришло, хотя прибалтийские республики сделали все, чтобы максимально усложнить транспортную связь Калининграда с остальной Россией. Несмотря на это, область не только не захирела, но и стала активно развиваться: с начала 2000-х ее население неуклонно растет.

Сюда перебираются прежде всего русские люди, которых буквально выживают из бывших советских республик. Калининград в 2006 году стал одним из двенадцати пилотных регионов, где действует программа добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Оттого и особенно смешны недавно прозвучавшие в Польше претензии на передачу ей Калининградской области. 77 лет назад у города и области началось не просто «второе», а вечное русское время.