Нижегородское предприятие «Росатома» начало работу над реактором для атомного ледокола «Чукотка»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатома») приступило к изготовлению оборудования реакторной установки РИТМ-200 для четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка», который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Уточняется, что в «ОКБМ Африкантов» будет изготовлено ключевое оборудование парогенерирующего блока, в частности, трубы и устройства, внутрикорпусная шахта и крышка реактора. Корпусом и финальной сборкой займется другое предприятие «Атомэнергомаша», завод «ЗиО-Подольск», который ранее изготовил и поставил основное оборудование установки РИТМ-200 для ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

РИТМ-200 — двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый. Как поясняет ТАСС, его отличительной особенностью является так называемая интегральная компоновка, при которой четыре парогенератора интегрированы в корпус активной зоны — традиционно парогенераторы делают в отдельном корпусе реактора, соединенном с корпусом активной зоны трубопроводами теплоносителя первого контура. Интегральная компоновка уменьшает материалоемкость и габариты реактора, а также делает ее более безопасной и облегчает монтаж установки. У реактора высокий ресурс, коэффициент использования установленной мощности и период непрерывной работы и минимальное количество перегрузок активной зоны. Кроме того, установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления.

В настоящий момент в «ОКБМ Африкантов» завершено изготовление перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения, предназначенного для перегрузки активных зон реакторных установок РИТМ-200. «Перегрузочный комплекс предназначен для перегрузки активных зон реакторных установок РИТМ-200. Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых ТВС, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска», — уточняется в сообщении «Атомэнергомаша».

Программа усиления ледокольного флота России порождена необходимостью вывоза природных ресурсов Арктики по Северному морскому пути (СМП), объем перевозок по которому уже в 2016 году превысил максимальные советские показатели. По итогам 2019 года по СМП было перевезено 30,8 млн тонн, главным образом за счет освоения нефтегазовых ресурсов Арктики. К 2030 году руководство страны поставило задачу довести объем грузоперевозок по СМП до 80 млн тонн.