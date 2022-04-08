В ОАК рассказали о планах по производству более 70 самолетов МС-21 в год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует к 2025 году наладить выпуск 36 самолетов МС-21, а затем нарастить производство до 72 машин в год.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава корпорации Юрий Слюсарь.

«Задача максимум — выйти на 72 самолета [МС-21] в год в Иркутске. Там есть некая этапность, мы должны к 2025 году достичь 36 [самолетов], после этого выйти на 72. Это те расчеты, которые мы сделали с коллегами из авиационной отрасли — из Минтранса, из Росавиации, из авиакомпаний», — рассказал Слюсарь (цитата по ТАСС). По его словам, также планируется ежегодно производить от 20 до 30 самолетов SSJ100.

Глава ОАК напомнил, что до прекращения поставок зарубежной авиатехники в Россию в планы перевозчиков по обновлению авиапарков входила закупка от 80 до 100 самолетов в год.

Накануне, 7 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что импортозамещение узлов и агрегатов МС-21 планируется завершить в течение трех лет, на это направлено более 60 миллиардов рублей. «В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше 60 миллиардов рублей», — цитирует главу кабмина «РИА Новости».

После начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза, США, а также Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, запрещены поставки, продажа, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в РФ.

МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Главной особенностью лайнера является крыло из композиционных материалов российского производства. Машина совершила свой первый полет в конце прошлого года.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Объединенная авиастроительная корпорация и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского провели ключевой этап статических испытаний кессона (основного силового элемента) крыла самолета МС-21.