Объем наличности сократился почти на триллион рублей

За месяц с 1 марта по 1 апреля объем наличных денег, находящихся в обращении (вне Банка России), уменьшился на 972,8 млрд рублей (6,2%) и составил 14,842 трлн рублей. При этом по данным, опубликованным на сайте ЦБ, с начала текущего года показатель вырос на 774,2 млрд рублей, или на 5,5%.

Объем наличных денег в обращении в России начал резко расти 24 февраля и уже на следующий день спрос достиг исторического максимума в 1,4 трлн рублей. По данным ЦБ на 1 марта, объем наличности составил 15,815 трлн рублей, за февраль показатель вырос на рекордные 2,031 трлн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что в феврале показатель денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, вырос на 2 трлн рублей, или на 14,7%. Статистика Банка России доступна с 2002 года, но такого притока наличности в абсолютном выражении в экономику не было за все время наблюдений. В относительном выражении максимальный прирост был зафиксирован в декабре 2009 года (+15,1%).

Весной 2020 года на фоне первой волны пандемии коронавируса, когда наблюдался повышенный спрос населения и бизнеса на наличные средства, денежная база в узком определении выросла в общей сложности на 1,29 трлн рублей (на 719,4 млрд рублей в марте и на 568,7 млрд рублей в апреле). За весь 2020 год, который стал рекордным за десятилетие по приросту наличности, этот показатель увеличился на 2,8 трлн рублей.

