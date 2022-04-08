Около 100 предпринимателей поучаствовали в первом бизнес-хакатоне в Москве

В Москве состоялся первый антикризисный бизнес-хакатон #Прорвемся для предпринимателей и менеджеров. В мероприятии приняли участие около 100 предпринимателей и менеджеров столичных компаний несырьевого сектора экономики.

Организаторами мероприятия стали комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы в партнерстве с федеральной программой обучения «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Москва – это не только экономический центр России, но высокотехнологичный мегаполис со множеством производственных площадок. В городе работают более трех тысяч промышленных предприятий, которые дают порядка 16% ВРП. Компактные производства города органично вписываются в инфраструктуру мегаполиса. Сегодня на столичных заводах внедрены технологии на базе искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей, используются решения в сфере робототехники и продукты для управления жизненным циклом изделия. В сложный период город поддерживает все без исключения производственные предприятия, предоставляя как финансовые льготы и кредиты, так и помощь в подборе альтернативных поставщиков», – сказал, открывая хакатон, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что подобные мероприятия дают возможность отработать антикризисные решения и проанализировать кейсы. Кроме того, там можно лично познакомиться со специалистами, ответственными за реализацию различных мер поддержки.

Объединившись в кросс-отраслевые команды, участники хакатона решали реальные бизнес-кейсы компаний из трех отраслей – машиностроения, пищевой и медицинской промышленности. Применяя столичные меры поддержки экономики и стратегические инструменты выхода из кризиса, руководители предприятий разработали эффективные и нестандартные решения для актуальных проблем – например, срыва поставок комплектующих, резкого подорожания сырья, нарушения логистических цепочек.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что город находится в постоянном взаимодействии с предприятиями, адаптирующимися к новым рыночным условиям. Столица помогает бизнесу внедрить новые подходы, сохранить позиции на рынке и обеспечить дальнейшее развитие.

«Мы объединили руководящие составы компаний из разных направлений для того, чтобы наглядно показать принципы работы национального проекта «Производительность труда», проанализировать меры государственной поддержки, создать на их основе антикризисные решения, которые в дальнейшем смогут применяться на практике. Такая кросс-функциональная командная работа столичных предприятий станет стартом по формированию банка лучших практик повышения производительности труда в Москве», – сказал Пуртов.

Во время решения бизнес-кейсов участники столкнулись с задачами, которые не встречались прежде. Обучаясь новому под руководством опытных модераторов и экспертов, руководители предприятий получили бесплатную консалтинговую поддержку и скорректировали решения, которые планируют реализовать в будущем.

Применяя стратегические инструменты в решении кейса, участники отметили, как «крайне важно разрабатывать комплексную стратегию, она не должна заканчиваться на высших уровнях – все подразделения должны быть связаны при реализации стратегии».

Руководители точечно и с полной отдачей для предприятия использовали меры поддержки бизнеса в решении бизнес-кейсов. «Очень интересно и важно, что государство оказывает поддержку. Хочется скорее вкусить все прелести поддержки от государства и идти к своим целям», - отметили участники.