Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в первом квартале года вырос на 12%

Пассажиропоток международного аэропорта «Махачкала» в первом квартале 2022 года увеличился на 12,2% и составил приблизительно 442,4 тысячи человек, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Несмотря на небольшой спад в марте, связанный с временным ограничением на полеты в аэропорты юга и центральной части России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Брянск), общий пассажиропоток за первые три месяца превысил показатели аналогичного периода 2021 года на 12,2%», — говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что за период с января по март текущего года аэродром обслужил 3862 рейса. Самая большая часть пассажиров пришлась на авиакомпании «Победа», S7 Airlines и ЮТэйр. Наиболее востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а из международных спросом пользуется Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Ранее «Эксперт» писал о том, что российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на полеты в Дубай, а также в Стамбул и Анталью (Турция). Согласно приказу Росавиации, «Азимут» сможет выполнять рейсы в Дубай в том числе из Махачкалы.

В конце марта авиакомпания Red Wings запустила регулярное авиасообщение между Махачкалой и Ташкентом (Узбекистан), а с 20 апреля эта же компания начнет полеты из столицы Дагестана в Киргизию, в город Ош.