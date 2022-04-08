По безработице ударят рекрутингом

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая накануне в Госдуме с отчетом о работе правительства, признал, что уровень безработицы в России летом может вырасти.

«Я в докладе сказал о том, что мы предиктивной аналитикой занимаемся для того, чтобы готовить соответствующие возможности устроить людей на работу. Совершенно не расслабляемся, всё для этого делаем. Выделили 24 млрд рублей в этом году на занятость. И аккуратно пытаемся людей переучивать и думать, как найти сегодня на бирже и так далее возможности их трудоустроить», — заявил глава кабмина, отвечая в ходе обсуждения отчета на вопрос первого заместителя руководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева.

Статья по теме: Сорок миллиардов на борьбу с безработицей

Непосредственно в отчете Михаил Мишустин заявил, что пока резкого сокращения занятости в России не происходит. Николай Коломейцев же в свою очередь отметил, что сегодня многие отечественные предприятия, имеющие сложный цикл производства, просто отправили работников в сезонные отпуска на два месяца, поэтому безработица подойдёт в июне.

О том, какие именно меры были бы эффективны в контексте выделения властями средств на поддержания уровня занятости в ближайшее время, у бизнеса есть вполне конкретное представление.

Статья по теме: Трудоустраивать начнут с момента возникновения угрозы увольнения

«Было бы актуально частичное финансирование государством оплаты труда сезонных работников для того, чтобы привлекать на нее людей. Это могут быть, например, сельскохозяйственные или строительные работы. Можно было бы поддержать тех предпринимателей, которые приглашают много сезонных работников. Также может быть полезна такая мера, как повышение квалификации работников и освоение новой профессии специалистами, которые оказались без работы с дальнейшим их трудоустройством», — заметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» управляющий партнер и директор по развитию кадрового агентства Staff-UP Consulting Group Елена Лимонова.

Она добавила, что, помимо названного, эффективной мерой против повышения уровня безработицы, способно стать и предоставление налоговых льгот для работодателей, которые будут приглашать на работу большое количество россиян.

Прогнозы расходятся

Между тем, по данным консенсус-прогноза основных макропоказателей российской экономики, опубликованного в пятницу агентством «Интерфакс» и составленного на основе опроса экспертов ведущих инвестиционных компаний, банков и аналитических центров, уровень безработицы в России, в феврале составлявший 4,1%, к концу 2022 года может вырасти до 6,9%.

На день раньше свой прогноз по безработице в России опубликовало и агентство Bloomberg. По мнению опрошенных им аналитиков, безработица вырастет на конец 2022-го более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала. Ее уровень может превысить 9%, поднявшись до 10-летнего максимума.

Впрочем, ко всем экономическим материалам об РФ, которые публикуются сейчас в американской и европейской прессе, имеет смысл относится осторожно, так как, несмотря на декларируемую де-юре независимость, западные СМИ зачастую де-факто являются комбатантами в начатой против нашей страны тотальной экономической и информационной войне, о которой заявил еще в начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Соответственно, на Западе порой желаемое начинают выдавать за действительное, повторяя манты о «полностью сокрушенной» или «разорванной в клочья» российской экономике, тем самым пытаясь внести сумятицу в ряды «противника» и создать социальную нестабильность.

Соответственно, именно этим фактом можно объяснить заметный разброс в прогнозах российского и заокеанского агентств.

Рекрутинг корректирует инструментарий

На фоне тревожных ожиданий рынка труда и принимаемых правительством мер по недопущению его дестабилизации, связанный с рекрутингом бизнес начал превентивно подстраиваться под новые правила игры и применять инструменты, которые в последнее время не использовались.

Так, один из лидеров рынка IT-сервисов по поиску работы портал SuperJob, который в прошлом году посетили около 56 млн пользователей, что составляет примерно 78% трудоспособного населения страны, разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить при этом только за отклик.

В новой бизнес-модели клиент будет оплачивать исключительно результат, как это происходит, например, в онлайн-рекламе, где оплачиваются непосредственно клики. При этом SuperJob оставил клиентам возможность самостоятельной работы с базой резюме. В новой модели работодателям будет проще посчитать затраты на подбор работников, так как цена отклика известна заранее, и можно управлять воронкой найма, привлекая на каждом этапе дополнительные инструменты продвижения.

Стоит отметить, в 2003 году назад именно SuperJob стал первым российским рекрутинговым сервисом, который стал брать плату за размещение вакансий. Теперь же приходится отвечать на новые вызовы, используя «хорошо забытые» старые методы.

Ситуацию же на рынке труда и угрозу безработицы в компании прокомментировали сдержанно. «Мы не видим массового выхода на рынок соискателей, количество новых регистраций на SuperJob стабильно. Если говорить о резюме — тут ситуация более стабильна потому, что в сложное время людям не до смены работы. В неизвестность идти страшно, поэтому даже не за самых перспективных работодателей приходится держаться», — заявили «Эксперту» в пресс-службе SuperJob.

«По нашим наблюдениям, работодатели в нынешнее неспокойное время стараются не расставаться со своими сотрудниками, особенно опытными и высококвалифицированными — в этом плане усвоен урок первой волны пандемии, когда после экстренного расформирования штатов компаниями приходилось вновь с трудом собирать команду, да еще и на порядок дороже», — добавили в компании.

Там полагают, что бизнес сейчас постарается бережно отнестись к своему персоналу, понимая, что в противном случае новых сотрудников искать придется долго и с дополнительными издержками, а острые проблемы — такие, как быстрая адаптация и трансформация — решать все равно придется.