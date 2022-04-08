По итогам 2021 года объем инвестиций АЦБК в экологическую повестку достиг почти 600 млн рублей

АО «Архангельский ЦБК» опубликовал данные по объему вложений в сохранение окружающей среды и проекты устойчивого развития. Как говорится в сообщении компании, экологические проекты интегрированы в стратегию АЦБК свыше 20 лет, в результате чего к настоящему времени на комбинате выстроена комплексная система менеджмента зеленой трансформации.

В прошлом году затраты комбината на выполнение природоохранных мероприятий, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), реализацию мероприятий Программы повышения экологической эффективности по итогам прошлого года составили 594,9 млн руб. При этом АЦБК сохраняет многолетнюю динамику сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В результате модернизации производства фиксируется четкий эффект декаплинга, подтверждающий снижение нагрузки на окружающую среду при увеличении производительности производства.

Компания продолжила выполнение мероприятий по техническому перевооружению производства, опытно - промышленные испытания, направленные на внедрение экологически результативных технологических решений. Были завершены несколько природосберегающих проектов, в том числе организована локальная очистка сточных вод древесно-биржевого производства.

Внедряемые комплексные решения, помимо экологизации производства, несут и дополнительные мультипликативные эффекты. При увеличении производительности производства с 2016 по 2022 год в среднем на 11% комбинат снизил забор свежей (речной) воды из водного объекта на 5%, удельный сброс загрязняющих веществ в водоем - на 15%, удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – на 30%, удельное размещение (захоронение) отходов – на более, чем 10%.

В 2021 года по отношению к 2020 году образование отходов снизилось на 2,6%, количество отходов, подлежащих размещению (захоронению) на объектах размещения отходов предприятия – на 2,8%, утилизированных и обезвреженных – на 28%.

В 2021 году АЦБК реализовал ряд мероприятий программы технического перевооружения с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования. В число основных мероприятий вошли перевод комбината с каменного угля на природный газ; техническое перевооружение систем газоочистки и систем очистки грязных конденсатов ВВУ-3 и ВВУ-4, систем очистки газов варочного участка производства целлюлозы.

Кроме того, комбинат занимается охлаждением сточных вод отбельного участка и использованием вторичного тепла для нагрева фильтратов на промывные спрыски вакуум-фильтров с повторным использованием фильтратов и реконструкция секций шлакозолоотвала. По итогам прошлого года суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу по отношению к АППГ уменьшился на 13%.

Архангельский ЦБК адаптирует свою экологическую политику в реализуемые социально-экономические программы. В результате ввода в эксплуатацию новой выпарной станции на производстве картона (с выводом из эксплуатации прежней выпарной станции) снижение выбросов метилмеркаптана и сероводорода в целом по АЦБК составило порядка 27 и 54% соответственно по отношению к 2020 году.

Как подчеркнули в АЦБК, на текущий момент выбросы комбината соответствуют уровню НДТ. Однако предприятие планомерно идет к одной из главных задач – снизить выбросы в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области.