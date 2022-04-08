Пошлина на экспорт пшеницы из России повысится до 101,4 долл. за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 апреля увеличится с 96,1 долл. до 101,4 долл. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.

При этом пошлина на экспорт ячменя сохранится на прежнем уровне (75,4 долл. за одну тонну), пошлина на кукурузу повысится с 65,8 до 70,6 долл. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) составит 344,9 долл. за тонну, на ячмень – 292,8 долл., на кукурузу – 285,9 долл.

Напомним, начиная 1 апреля прошлого года Минсельхоз РФ приступил к тестированию механизма расчёта «плавающей» пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля игроки передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчёта индикативной цены. И уже на основе этой информации Минсельхоз РФ определяет размер пошлины сроком на одну неделю.

Ранее «Эксперт» сообщал, что торговля зерном, объём которой во всём мире составляет около 120 млрд долл., находится под угрозой из-за перебоев с поставками, связанными с геополитической ситуацией. Поставки зерна из Украины и РФ, на долю которых приходится около 25% мировой торговли этой продукцией, усложняются, что вызывает опасения относительно продовольственной безопасности.