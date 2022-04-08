Предприниматели Москвы считают, что льготные кредиты значительно облегчат решение первостепенных задач

Представители промышленных предприятий в Москве с позитивом отреагировали на запуск новой меры поддержки – льготных кредитов. За первые несколько дней было одобрено 44 заявки на общую сумму 17 млрд рублей, при этом на компенсацию процентов из бюджета выделено 723,3 млн рублей.

«Пополнение оборотных средств - одна из самых насущных проблем сегодня. Для компенсации нагрузки по выплате процентов, связанных с кредитами на эти цели, мы обратились в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Новая льгота от города была введена своевременно. Процесс подачи заявки прошел оперативно, уже в скором времени мы должны получить доступ к средствам, что в значительной степени облегчит решение первостепенных задач предприятия», - сказал генеральный директор фабрики «Свобода» Евгений Пантелеев.

Потребность промышленных предприятий Москвы в льготных кредитах подтверждается тем, что всего за несколько дней уже получили одобрение 44 заявки, считает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Льготное кредитование позволит предприятиям Москвы не только обеспечить оборотные средства, но и произвести необходимые инвестиции в развитие в целях импортозамещения в первую очередь необходимого оборудования, комплектующих и т.д. Такая программа сегодня, безусловно, необходима для сохранения и преобразования экономики Москвы в новых условиях, в том числе для обеспечения занятости москвичей», - прокомментировала она.

В пятницу, 8 апреля стало известно, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил первые заявки промышленных предприятий города на получение льготных кредитов. Это только первый этап выдачи льготных кредитов. Всего в рамках программы компании смогут привлечь до 150 млрд рублей. Новая льгота доступна промышленным предприятиям любого профиля. Помимо оборотных средств, компании могут получить льготные кредиты на выплату заработной платы, покупку оборудования и ПО, а также реализацию инвестиционных проектов.

«За первую неделю предоставления новой меры поддержки к нам поступили заявки от 44 предприятий, на которых в общей сложности работает более 30 тысяч человек. По этим первым заявкам будут выданы льготные кредиты на сумму 17 миллиардов рублей, 723,3 миллиона рублей выделено из бюджета Москвы на компенсацию части процентов. Большая часть кредитных средств -15,7 миллиарда рублей - будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 миллиарда рублей предприятия получают на реализацию инвестиционных проектов», - рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.