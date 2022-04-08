Предприятия Зеленограда могут рассчитывать на меры поддержки

Столичные компании могут обратиться за компенсацией части затрат по кредитам, а также воспользоваться рядом других антикризисных мер поддержки. Об этом в ходе заседания совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда рассказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в Зеленограде расположены предприятия радио- и микроэлектроники, производства пищевой, авиационной, фармацевтической отраслей, а также четыре площадки Особой экономической зоны

«Технополис “Москва”». Всем этим производителям доступны как ранее действующие льготы и преференции, так и новые. Например, компании получили возможность компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты. Для этого в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, по поручению мэра Москвы, были направлены дополнительные 10 миллиардов рублей», - сказал Анатолий Гарбузов.

Он также отметил, что максимальный размер компенсации составляет 10% годовых, а рассчитывать на получение льготы могут компании, зарегистрированные и работающие в Москве не менее двух лет, а также соответствующие критериям по количеству работников: не менее 50 для высокотехнологичных компаний и не менее 100 для всех промышленных предприятий.

Общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить помощь, не должен превышать 500 миллионов рублей при пополнении оборотных средств и выплате заработной платы или одного миллиарда рублей, если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Сейчас очень важно поддерживать промышленность и стабильную работу организаций. Своевременные новые меры антикризисной поддержки от города определенно будут этому способствовать. Например, смогут решить насущную проблему с пополнением оборотных средств», - отметил заместитель префекта по науке и промышленности ЗелАО Андрей Новожилов.

Руководителям промышленных организаций Зеленограда также рассказали о доступных им льготных займах. Так, столичные производители могут обратиться в Фонд за кредитом на покупку оборудования и расширение производства в размере от 10 до 300 миллионов рублей или на компенсацию отсрочки платежей в размере от 20 до 50 миллионов рублей.

План мероприятий по стабилизации экономической ситуации в конце марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города.