Продовольственная инфляция в мире установила очередной рекорд

Мировые цены на продовольственные товары в марте резко выросли и достигли максимального исторического уровня. Среднее значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году.

«Значение Индекса цен на зерновые ФАО в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале. В последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%, цены на кукурузу выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня, кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго», — говорится в сообщении ФАО.

Мировые цены на растительные масла выросли на 23,2% в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно выросли в результате повышения цен на подсолнечное масло и сырую нефть.

Среднее значение Индекса цен на сахар за месяц увеличилось на 6,7% и на 20% за год. Основной причиной увеличения котировок сахара аналитики называют рост цен на сырую нефть и повышение обменного курса бразильского реала.

Стоимость мяса за месяц выросла на 4,8%, достигнув исторического максимума. Этому способствовал резкий рост цен на свинину, обусловленный дефицитом убойных свиней в Западной Европе. Международные цены на мясо птицы выросли из-за уменьшения поставок от ведущих стран-экспортеров вследствие вспышек птичьего гриппа.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО за месяц выросло на 2,6%, а за год — на 23,6%. Произошло это из-за того, что котировки сливочного масла и сухого молока резко повысились в связи с увеличением импортного спроса на продукцию с короткими и длительными сроками поставки, прежде всего на азиатских рынках.

ФАО прогнозирует, что объем производства пшеницы в 2022 году в мире будет на уровне 784 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2021 году. Эта оценка строится на ожидании того, что «не менее 20% посевных площадей на Украине под озимыми культурами, в частности озимой пшеницей, не будут убраны как в результате прямого ущерба, так и нехватки или полного отсутствия ресурсов для уборки урожая». При этом, по имеющимся данным, в России ожидаются благоприятные погодные условия, хорошие виды на урожай прогнозируют также в Евросоюзе, Индии, Китае, Северной Америке, Аргентине, Бразилии и Южной Африке.

«Ожидается, что Европейский союз и Индия увеличат экспорт пшеницы, а Аргентина, Индия и США нарастят поставки кукурузы, частично компенсировав выпадающий экспорт из Черноморского региона», — заключили в ФАО.

Ранее «Эксперт» писал, что недельная инфляция в России немного замедлилась. С 26 марта по 1 апреля она составила 0,99%, неделей ранее показатель был на уровне 1,16%. С начала апреля потребительские цены в России выросли на 0,14%, с начала года — на 9,99%. Из плодоовощной продукции сильнее всего подорожали лук репчатый (+14,2%), капуста белокочанная (+13,2%) и свекла (+11,3%). При этом снизились цены на огурцы (-7,2%), помидоры (-3,5%) и бананы (-2,6%).

