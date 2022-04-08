Российские предприятия смогут брать до 500 млн рублей льготного займа по новой программе ФРП

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) утвердил специальную программу для поддержки российских компаний в сложных экономических условиях.

Как сообщает пресс-служба ФРП, программа «Формирование компонентной и ресурсной базы» позволит получать льготное заемное финансирование производителям импортозамещающей продукции. Им будут доступны займы от 10 до 500 млн рублей сроком на три года под 5% годовых. Софинансирования при этом не требуется.

«Мы также докапитализируем ФРП на 20 млрд рублей, чтобы предприятия получили дополнительные возможности воспользоваться его программами льготного финансирования», — рассказал глава наблюдательного совета ФРП, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В конце марта о решении правительства выделить 20 млрд рублей на докапитализацию ФРП сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что льготные займы будут выдаваться на приобретение критически важных комплектующих, материалов, сырья, запчастей и оснастки, выпуск которых в России ограничен или отсутствует. Все они перечислены в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Таким образом, новая программа будет повышать уровень локализации конечной продукции, производимой в России, подчеркнули в пресс-службе.

Программа предоставляет льготы и в части обеспечения займов. «Финансово устойчивым компаниям в качестве обеспечения требуется только поручительство бенефициара и генерального директора. При этом финансово устойчивым госкорпорациям и ПАО, акции которых обращаются на бирже, обеспечение не требуется. Остальные компании предоставляют обеспечение займов в соответствии со стандартами ФРП (банковские гарантии, гарантии ВЭБ.РФ, ПАО, Корпорации МСП или залог недвижимости, оборудования и т.д.)», — пояснили в пресс-службе ФРП.

Подать заявку на получение займа можно на сайте Фонда развития промышленности.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ФРП выделит 14 займов для реализации проектов в Амурской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Самарской, Смоленской, Тульской и Челябинской областях, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Москве. Эти проекты включают производство архитектурного стекла, деревопереработку, упаковку, химию, мебель Mr.Doors, колеса и другую продукцию. Сумма займов превысит 2,9 млрд рублей, общий бюджет реализации проектов — 5,1 млрд рублей.