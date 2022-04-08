Росстат назвал самые подорожавшие товары и услуги

В марте потребительские цены в России выросли на 7,61%, годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. Более всего поднялись цены на путевки в Турцию, за пользование потребительским кредитом и ксерокопирование документов, из продуктов сильно подорожали лук и сахар, а из товаров — бытовая и компьютерная техника, а также ювелирные изделия, следует из данных Росстата.

«Рост потребительских цен на 8% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени – в Республике Ингушетия (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов питания на 15,1%, в Архангельской области кроме Ненецкого автономного округа (на 10,3%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 15,2%, Республике Хакасия (на 10,0%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 13,3%. В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге – на 7,7%», — говорится в сообщении Росстата.

В среднем по России продовольствие в марте подорожало на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении, непродовольственные товары выросли в цене на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг повысилась на 3,99% за месяц и на 9,94% за год.

Из продуктов питания более всего за прошедший месяц подорожали: лук репчатый (50,1%), капуста белокочанная (39,8%), бананы (31,5%), морковь (29,5%), помидоры свежие (27,4%) и свекла (24,7%). Сахар в марте вырос в цене на 44%, но в некоторых регионах его стоимость подскочила на 57,7%. Соль подорожала в среднем на 14,2%, рис — на 12,9%, гречневая крупа — на 10,2%, масло подсолнечное — на 7,2%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали стиральные машины (46,3%), холодильники (35%), плиты, миксеры и блендеры (27,3%) и прочая бытовая техника. Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров выросли цены на флеш-накопители USB (36,8%), компьютерные мониторы (36,6%), моноблоки (24,8%), телевизоры (22,9%) и ноутбуки (21,6%). Среди прочих непродовольственных товаров цены резко повысились на ювелирные изделия (36,4%), фотоаппараты (33,7%) и на новые легковые автомобили иностранных марок (29,2%).

В категории услуг лидерами по росту цен стали путевки на отдых в Турцию (в 1,7 раза), Египет (47,4%) и ОАЭ (39,3%). Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась в 1,5 раза, услуги по ксерокопированию документа подорожали на 30,5%.

Ранее «Эксперт» писал, что мировые цены на продовольственные товары в марте резко выросли и достигли максимального исторического уровня. Среднее значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году.

