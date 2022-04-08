«Ростех» представил реанимобиль и школьный автобус повышенной проходимости

Предприятие холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило два новых автомобиля повышенной проходимости на базе «Соболь».

До этого в России не выпускались готовые к бездорожью реанимобили и школьные автобусы с полным приводом 4х4, отмечается в сообщении «Ростеха».

«Обе модели построены на базе шасси Горьковского автомобильного завода в рамках производства "Швабе-СпецАвто". Так, Соболь Prima 4х4 позиционируется как три авто в одном — реанимационный автомобиль, авто для двух тяжелых пациентов и транспорт для эвакуации одновременно четырех пострадавших. В свою очередь, школьный автобус оснащен дополнительной пневмоподвеской и усилен в части безопасности», — говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Школьный автобус готов к бездорожью и устойчив к внешним воздействиям, он имеет повышенную надежность двигателя и ходовой, а также теплое пространство для детей и их сопровождающих, указывается в сообщении. «В данном случае можно говорить о том, что это больше, чем традиционный автобус для школьников», — приводятся слова заместителя генерального директора «Швабе» Сергея Дмитроченко.

Новый реанимобиль является первым полноприводным автомобилем класса С для реанимационной бригады, позволяющим осуществлять транспортировку и мониторинг состояния пациента на догоспитальном этапе.

«Соболь Prima 4х4 получил силовой двигатель с высоким крутящим моментом, позволяющий реализовать потенциал полного привода и обеспечить устойчивое движение по пересеченной местности. В числе особенностей этой модели — маневренная и проходимая колесная база в 2900 мм и устойчивый к коррозии и легко дезинфицируемый медицинский салон», — подчеркивает пресс-служба «Ростеха».

Уточняется, что новые модели на базе шасси ГАЗ, как и вся линейка спецавтотранспорта «Швабе-СпецАвто», имеют долговременный срок службы медицинского салона — до 15 лет.

Ранее «Эксперт» писал о том, что холдинг «Швабе» запустил в Нижнем Новгороде производство автотранспорта для нужд бригад скорой медпомощи и правоохранительных органов, а также для людей с ограниченными возможностями. В 2022 году предприятие планирует выпустить приблизительно шесть тысяч полностью оборудованных спецтехникой машин. «В модельном ряде производственной площадки "Швабе" будут представлены кареты скорой помощи класса А, В и С, транспортные средства на базе легковых машин и микроавтобусов для структур МВД — патрульно-постовой и кинологической служб, а также автомобили, оснащенные специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями», — говорилось в сообщении госкомпании.