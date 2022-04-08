Рубль берет передышку после бурного роста

За последние два дня рубль укрепился к доллару на 9%. За это время и экспортеры, и крупные инвесторы сократили свои валютные позиции, опасаясь более сильного роста курса рубля. Поэтому неудивительно, что сегодня продавцы долларов и евро взяли некоторую паузу.

Кроме того, сегодня пятница, и в канун выходных участники рынка не будут активно избавляться от валюты, опасаясь ухудшения ситуации за выходные.

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Многие обдумывают вчерашнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова и том, что Минфин и Банк России готовят меры, призванные сделать курс рубля более прогнозируемым и менее волатильным. По словам министра, финансовые регуляторы готовятся к смягчению валютных ограничений. Таким образом, не исключено, что курс российской валюты приближается к уровню, который более всего отвечает потребностям экономики страны.

Однако, пока жесткие ограничения на использование валюты не сняты, рубль продолжит дорожать. Процесс этот не может быть непрерывным — какие-то паузы в нем нужны. Возможно, поэтому рубль по итогам первого часа торгов в пятницу подешевел к доллару на 0,5%. Единица американской валюты на Московской бирже стоит около 76 рублей.

Спокойно проходят торги и на рынке акций. Открывшись небольшим ростом, Индекс Мосбиржи перешел к умеренному снижению, потеряв за первый час торгов 0,4% стоимости.

Серьезным негативом для российских акций является подешевевшая в последние дни нефть. Сейчас она ведет борьба за отметку $100 за баррель. Если этот уровень не устоит, снижение котировок может возобновиться с целью тестирования отметки $95.

Поэтому в небольшом минусе торгуются акции нефтяных компаний. От более сильного снижения их удерживает информация, гласящая, что дисконт российской нефти к эталонному сорту Brent, достигавший ранее 30%, сокращается. Это говорит о том, что спрос на российскую нефть растет, а контрагенты находят пути решения логистических проблем и трудностей в расчетах.

Намного лучше рынка торгуются телекомы. В частности, «Ростелеком» растет на 7%, бумаги МТС дорожают на 4%. Драйвером покупок стала информация о том, что Минфин США вывел из-под антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и интернет-технологии.

Кроме того, бумаги связистов всегда рассматривались как некие защитные инструменты в периоды финансовых потрясений — из-за стабильного и хорошо прогнозируемого бизнеса. И даже в сложившейся ныне ситуации компании сектора с большой вероятностью выплатят дивиденды за прошлый год.

В целом же, оснований для роста российского рынка акций пока нет. Скорее всего, в течение дня Индекс Мосбиржи будет плавно сползать вниз.

Стоит также отметить, что в последние дни значительно сократился оборот торгов. Это значит, что рынок нащупывает равновесие и готовится лечь в боковик до появления новых драйверов для движения.