РЖД докапитализируют на 250 млрд рублей за счет Фонда национального благосостояния

Правительство России намерено докапитализировать ОАО «РЖД» на 250 млрд рублей. Это будет сделано за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Дополнительные средства позволят не снижать темпы модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, продолжить приобретение локомотивов, электропоездов, вагонов для пригородного и дальнего сообщения. Благодаря такому решению новые заказы получат многие отечественные высокотехнологичные отрасли, включая транспортное машиностроение, что поддержит экономику страны, поддержит сотни тысяч рабочих мест», — цитирует главу кабмина «Интерфакс».

По данным агентства, решение о докапитализации РЖД вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

В конце марта стало известно, что средства от докапитализации холдинга будут направлены на развитие Восточного полигона и Центрального узла, а также на покупку подвижного состава. Это следовало из проекта правительственного постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорилось о приобретении в этом году на средства ФНБ по закрытой подписке 250 млн префов РЖД стоимостью 1000 рублей на 250 млрд рублей.

Доходы РЖД по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м. Солидный рост — 43,7% — показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что одно из ведущих рельсосварочных предприятий компании «РСП-М» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ) РСП-13 возобновило работу по изготовлению рельсовых плетей. Основание — заключение нового контракта РЖД и Челябинского металлургического комбината (ЧМК, Мечел) на поставку рельсовой продукции в 2022 году. «Компания "РСП-М" в феврале и марте 2022 года подготовила технологические линии РСП-13 для сварки и выпуска продукции. Прогнозируемый объем производства — 17 тыс. тонн рельсовой продукции в марте с выходом на ежемесячную поставку с апреля до 25 тыс. тонн проката», — рассказал директор дивизиона «Железнодорожная инфраструктура» СТМ Виталий Вотолевский.