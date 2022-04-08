СМИ назвали условие, при котором Shell будет покупать нефть из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell внесла коррективы в свои контракты, согласно которым концерн сможет покупать российское «чёрное золото» в случае, если оно как минимум наполовину будет смешано с нефтью из другой страны.

Как передаёт РИА Новости, Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства контракты сообщает, что в случае с Shell внесены изменения в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание.

«Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, такой груз технически не имеет российского происхождения», – утверждают источники агентства.

При этом уточняется, что продажа такой смеси является законной, так как Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Кроме того, смешивание – очень удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое.

У трейдеров такую нефтяная смесь уже получила название «латвийской», так как смешение происходит в латвийском порту Вентспилс, поясняет Bloomberg.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 6 апреля комитет по иностранным делам нижней палаты швейцарского парламента отклонил предложение ряда депутатов о запрете физической и транзитной торговли газом, нефтью и углем компаниям, контрольный пакет акций которых принадлежит России, или «лицами с тесными связями с Москвой». Предложение было отклонено 13 голосами против 12, что предотвратило более широкое обсуждение предложения в парламенте.

