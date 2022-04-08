Газохранилища Германии заполнены в настоящий момент на 26%

Подземные хранилища газа в Германии в настоящее время заполнены на 26%, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека. Высказывание прозвучало в ходе выступления политика в Бундесрате.

«Мы постепенно заполняем газохранилища - сейчас примерно на 0,3-0,5% в сутки, они заполнены сейчас на 26%», - сказал он. По его словам, для полного заполнения подземных хранилищ газа потребуется около 150-200 дней. Политик признал, что заполняться хранилища будут топливом из России, несмотря на усилия властей Германии по снижению зависимости от российского импорта.

«Мы могли бы обойтись без российского газа весной, летом и осенью, но зимой хранилища были бы пусты, а нам нужны мощности, чтобы точно пережить зиму», - заявил Хабек.

Ранее сообщалось, что в Европе запасы газа в настоящий момент почти на 20% ниже средних пятилетних уровней. В марте Евросоюз принял решение увеличить запас газа в хранилищах более чем в два раза и достигнуть наполненности в 80% к 30 сентября 2022 года.