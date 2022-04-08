Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках спецоперации России на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами ответил на вопрос, действительно ли Россия надеется завершить специальную военную операцию на Украине в «ближайшие дни, в обозримом будущем» или это заявление просто фигура речи.

Как подчеркнул представитель Кремля, цели специальной операции достигаются, ведётся предметная работа – как по линии Вооруженных сил, так и по линии переговорщиков, передаёт РИА Новости.

«Речь идёт об обозримом будущем, – отметил пресс-секретарь главы государства. – Операция продолжается, цели достигаются, ведётся предметная работа, как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави».

Напомним, 7 марта в интервью британскому телеканалу Sky News Песков выразил надежду, что спецоперация России на Украине не будет длиться долго и скоро закончится.

«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей. Или закончится путём переговоров, но это зависит от позиции Киева и их согласия с условиями, которые выдвинула Россия», – заявил 7 апреля пресс-секретарь президента РФ.

