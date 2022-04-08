В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте

Два человека оказались под завалами на шахте «Талдинская Западная-1» в Кузбассе в результате обрушения породы, передает РИА Новости, ссылаясь на МЧС Кемеровской области.

Отмечается, что с шахтерами поддерживается связь. Над разборкой завалов работают два отделения военизированных горноспасательных отрядов (ВГСО).

«В 8.19 по московскому времени в оперативную службу МЧС России поступил сигнал об обрушении породы, в результате за завалом находятся 2 человека. С ними есть связь. На месте работают два отделения ВГСО, ведутся работы по разбору завалов», - сообщили в региональном штабе МЧС.

По данным экстренных служб, в момент обрушения более 190 горняков находились в разных частях шахты. Руководство шахты отмечает, что для восстановления доступа к людям, оказавшимся под завалами, используются все имеющиеся в арсенале средства.

«Для этого используются все доступные ресурсы. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет», - отмечают в компании.

