В России увеличилось производство золота

Производство золота в России в январе составило 19,62 тонн, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство серебра в январе снизилось на 6% — до 64,24 тонны. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

«Производство золота в России за январь 2022 года составило 19,62 тонн (за январь 2021 – 18,92 тонн)», — говорится в сообщении финансового ведомства.

Количество добычного золота выросло на 5,6%, до 16,44 тонн (с 15,56 тонн в январе 2021 года), попутного — на 8,5%, до 1,27 тонны против 1,17 тонны, при этом производство вторичного золота снизилось на 12,8%, до 1,91 тонны с 2,19 тонны.

Производство серебра в январе сократилось в общей сложности на 6% — с 68,34 тонны до 64,24 тонны: в том числе добычного — на 7,98%, с 33,86 до 31,16 тонны, попутного — на 2,6%, с 21,94 до 21,37 тонны, вторичного — на 6,6%, с 12,54 до 11,71 тонны.

Ранее «Эксперт» писал, что объем производства золота в России в 2021 году увеличился на 1,84% по сравнению с показателем 2020 года и составил 346,42 тонны. Производство серебра за год снизилось на 2,12%, до 945,7 тонн, против 965,73 тонн годом ранее.