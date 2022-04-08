Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН

Венесуэла осуждает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства России в Совете по правам человека. Страна считает, что документ наносит ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире, заявил глава венесуэльской дипломатии Феликс Пласенсия.

«Как член-основатель Организации Объединенных Наций, Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату ее Устава и отвергает решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека», - написал дипломат в своем блоге в Twitter.

7 апреля генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливает участие России в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России в отношении Украины, лишило Российскую Федерацию права голоса и права выступать в Совете. В ответ на данное решение Россия объявила, что готова прекратить свои полномочия в СПЧ.

По словам венесуэльского министра, резолюция Генеральной Ассамблеи негативно влияет на многосторонний характер международных отношений и перспективы диалога с Россией, разрушает необходимые мосты для взаимопонимания и серьезно угрожает безопасности, порядку и глобальному миру.