Внутренний туризм стал необычайно популярен, но звезд с неба не хватает

Интерес россиян к родному краю резко вырос. Согласно данным компании МТС, полученных на основе анализа больших данных (big data), число российских туристов, посетивших регионы страны в марте 2022 года, выросло на 13% по сравнению с февралем. Самый значительный прирост отдыхающих, как отмечают авторы, пришелся на Мурманскую и Архангельскую области и Республику Карелия.

«Основная аудитория северных регионов России — путешественники в возрасте от 25 до 44 лет. Они формируют 43% туристического потока. На втором месте туристы в возрасте 45-54 лет — 18% путешественников на север относятся к этой возрастной группе», — говорится в обзоре. Наиболее популярным местом зимнего отдыха у туристов в возрасте от 45 до 55 лет стала Красная Поляна, а для тех, кто старше 55 лет, — Ярославль.

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Самым бюджетным направлением для путешествий стал Байкал. В Улан-Удэ, например, 56% туристов составляют люди со среднемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. В Иркутск приезжают туристы с доходами 45-75 тыс. рублей в месяц и выше. «Горнолыжные курорты востребованы у всех групп по доходам. В Архыз и на Домбай едут преимущественно люди со средним заработком ниже 30 тыс. рублей в месяц, на Шерегеш и в Красную Поляну — от 75 тыс. рублей в месяц. Приэльбрусье пользуется одинаковой популярностью у всех групп», — отмечают авторы исследования.

Впрочем, условяими туризма и отдыха интересуются не только сами путешественники. Не менее пристально следит за предложениями от принимающей стороны и туроператоров профильное ведомство. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм, ведомство намерено в преддверии летнего туристического сезона усилить контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах.

«В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание Ростуризма к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню "звездности"», — говорится в сообщении Ростуризма.

Недобросовестным поведением в ведомстве считают ситуации, когда, например, отель в одностороннем порядке снимает бронь и перепродает эти же номера дороже. Или когда отменяет групповое бронирование по договору с туроператором и также перепродает по более высокой цене.

Сервис не устраивает? Не молчите!

Контролем цен в туризме сейчас занимаются ФАС и Роспотребнадзор, а контролем качества — Ростуризм, поясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Проблемы по части сервиса на отечественных курортах были всегда, и они никуда не исчезли сейчас, отмечает она.

Вот, например, совершенно типичная ситуация: вы забронировали отель, предоплатили его и спокойно отправляетесь на отдых. Но при заселении вам сообщают, что цена изменилась, и вам необходимо доплатить разницу, иначе номер отдадут другому. При этом разницу очень часто предлагают провести без всяких документов — просто перекинуть на карту физического лица. Безусловно, это не нормальная ситуация, отмечает Гусятникова. Это не укладывается в понятие «сервис» в принципе.

В отношении подобного рода действий отельеров в России существует законодательство, и никаких дополнительных документов принимать здесь не нужно, говорит эксперт. Просто это законодательство далеко не всегда соблюдается — по большей части именно из-за того, что не осуществляется должный контроль. И тут важно отметить: помимо того, что на государственном уровне существуют структуры, обязанные контролировать туристический сектор, это должны делать и сами граждане, которые сталкиваются с неприятными ситуациями. А наши потребители часто молчат, потому что понимают: конкретно на их отпуск подобные жалобы вряд ли повлияют, говорит Гусятникова. Поэтому им проще перетерпеть, смириться и забыть.

Между тем, это абсолютно неправильная позиция, уверена она. Даже если для конкретного отдыхающего ситуация не изменится, с помощью массовых жалоб можно изменить ее к лучшему в дальнейшем. Когда-то подобная ситуация в нашей стране складывалась и в отношении закона «О защите прав потребителей». Сейчас этот закон работает четко, и официальные торговые точки его трепетно соблюдают, боясь проверок и штрафов. А повышать культуру российского туристического рынка просто необходимо, тем более сейчас, когда поездки за рубеж, скорее всего, будут менее популярны из-за геополитической ситуации.

Поэтому каждый потребитель, который столкнулся с нарушением его прав, должен жаловаться в соответствующие структуры: Ростуризм, ФАС, Роспотребнадзор и даже прокуратуру, советует Гусятникова.

Нужны проверки на «звездность»

На фоне специальной операции на Украине у российских туристов в приоритете сегодня внутренний туристический продукт: Сочи, Анапа, Крым, Калининград, подтверждает преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Россияне начали понимать, что отдыхать внутри страны гораздо безопаснее. В результате, уже выкуплено примерно 25% туров по России на летний период — причем, быстрее всего раскупаются отели в премиальном сегменте, которых в стране немного.

Эта проблема давно стала актуальной, и всплывает на поверхность с началом каждого нового туристического сезона, констатирует эксперт. Качественные отели нужны на Дальнем Востоке, в Архангельске, Мурманской области, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в Хакасии и Бурятии, на Байкале. Проблема не только в их недостаточном количестве, но и в качестве оказываемых ими услуг.

Например, этим летом в Сочи будут работать 2 643 отелей и гостиниц различного уровня звездности на 91 433 номеров, говорит Корнейчук. Однако отелей, способных удовлетворить несложные запросы отдыхающих в полной мере, немного. Считанные из них способны предоставить постояльцам услуги бассейна, спа-процедур или детской анимации. Даже в современном горном кластере Сочи бассейн предлагают только 15% отелей, сауну — 20%, а спа-услуги — всего лишь 12%. Причину можно искать в том, что в России часть отелей строилась еще в советское время и они не обладают необходимым уровнем сервиса.

Возможно, причина такого отставания в уровне сервиса кроется еще и в дисбалансе предпочтений отечественных отдыхающих. Сегодня 70% туристического спроса приходится на пляжный отдых, 15% — на санаторно-курортное лечение, 10% — на культурно-познавательные туры, а оставшиеся 3-5% — на активный туризм. Существующие отели не учитывают эти типы туризма, и это отталкивает отдыхающих от гостиничных услуг, говорит Валерий Корнейчук. Да, с 1 января нынешнего года в России действует обязательная система классификации гостиниц. Тем не менее, достаточный контроль за организациями, классифицирующими гостиницы, пока отсутствует. Как следствие, не все они работают добросовестно, и часто предоставляют уровень звездности гостиницам, не соответствующим минимальным стандартам. Такие действия дискредитируют саму систему классификации и не способствуют качеству оказываемых услуг.

Велик и ценовой диапазон за одну и ту же услугу, предоставляемую в различных отелях и гостиницах, отмечает Корнейчук. Необходимо повысить ответственность органов классификации гостиниц за результаты проведения аттестационных процедур и присвоения количества «звезд». Проблема завышения звездности существует и в этом вопросе надо навести порядок.

Сейчас в России начаты работы по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого построят целые курорты, гостиницы и десятки тысяч новых номеров. Валерий Корнейчук уверен: мы все, как потенциальные туристы, вправе рассчитывать, что Ростуризм и компетентные организации предпримут все усилия для того, чтобы возводимые отели и гостиницы соответствовали самым высоким требованиям по оказанию услуг для полноценного отдыха россиян и наших гостей.