Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, успев уже обвинить в этом Россию.

Как заявил представитель Народной милиции Донецкой народной милиции Эдуард Басурин, произошедшее – очередная провокация Киева, жертвами которой стали десятки человек. В настоящее время известно о 30 погибших.

«Провокация произошла в Краматорске, – цитирует Басурина РИА Новости. – Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать – железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших».

При этом отмечается, что ТРК «Точка-У» это устаревший ракетный комплекс, который не стоит на вооружении в России, ДНР и ЛНР, но зато активно используется украинскими формированиями.

Несмотря на это, Киев уже успел обвинить в случившемся российскую армию. Между тем, в Минобороны РФ сообщили, что все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной РФ 8 апреля ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – подчеркнули в российском военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны отметили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.

В ведомстве также напомнили, что 14 марта ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены ещё 36 мирных жителей.