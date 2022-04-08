ВТБ снизит ставки по ипотеке после решения Центробанка по ключевой ставке

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк планирует снизить ставки по ипотеке.

«В связи с решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 17% ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам. Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы финансовой организации.

На данный момент минимальная ставка по ипотеке в ВТБ находится на уровне 22,4% для готового и для строящегося жилья.

Сообщается также, что в ближайшее время банк намерен принять решение о снижении ставок по потребительским кредитам.

Ранее стало известно, что Банк России снизит ключевую ставку до 17% годовых — это на 300 б.п. ниже, чем нынешнее значение. Решение регулятора вступит в силу 11 апреля. При этом ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее заседание Центробанка, на котором будет рассматриваться этот вопрос, намечено на 29 апреля.

Говоря о снижении ключевой ставки Центробанка, заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что банковское сообщество ожидало такой шаг со стороны регулятора. «Ставки выше 20% оказались, по сути, заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически "заморожено". Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться», — сказал Печатников.

По оценке ВТБ, во втором квартале года спрос будет фокусироваться на сделках с новостройками, в первую очередь — по ипотеке с государственной поддержкой.