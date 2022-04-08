Wildberries открыл логистические центры в Брянской и Свердловской областях

Два новых сортировочных центра Wildberries открылись в Брянске и Серове (Свердловская область).

Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса. «Компания продолжает улучшать работу службы доставки и расширять сотрудничество с локальными предпринимателями», — говорится в пресс-релизе. В скором времени в новых сортировочных центрах начнется приемка поставок от предпринимателей Брянской и Свердловской областей.

Отмечается, что появление новых объектов улучшит работу логистической службы в этих регионах, что позволит сократить сроки доставки товаров и повысить уровень сервиса.

«Свои товары через Wildberries реализуют почти 14 тыс. предпринимателей из Свердловской области и 2,5 тыс. — из Брянской. Благодаря новым пунктам приемок поставок они смогут оптимизировать собственные логистические расходы и расширить ассортимент на маркетплейсе», — рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Уточняется, что объекты будут работать круглосуточно и без выходных.

Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и составил 844 млрд руб. «В 4 квартале 2021 г. продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3 квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г.», — сообщили в компании. Количество заказов на маркетплейсе в прошлом году достигло 808,6 млн, увеличившись на 146% по сравнению с предшествующим 2020-м; пик пришелся на декабрь — перед Новым годом совершалось 3,5 млн покупок в день. Всего через Wildberries в прошлом году было приобретено свыше 1 млрд товаров — на 81% больше, чем годом ранее. Самые высокие объемы продаж продемонстрировали одежда, обувь и аксессуары (336,5 млрд руб., рост на 55% по отношению к 2020-му); детские товары (115,7 млрд руб., 63%); товары для дома и дачи (114,6 млрд руб., 111%); бытовая техника и электроника (76,4 млрд руб., 64%). Также хорошие показатели у товаров из раздела косметика и парфюмерия (71,5 млрд руб., 90%).