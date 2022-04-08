ЮТэйр в мае запустит рейсы из Сургута в Горно-Алтайск

Авиакомпания ЮТэйр 4 мая начнет выполнять полеты из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Горно-Алтайск (республика Алтай).

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю. Вылет из Сургута будет производиться по средам и субботам в 9:40; в обратном направлении лайнеры авиакомпании будут вылетать в 15:40.

Также сообщается, что ЮТэйр продолжит выполнять рейсы из Сургута в Барнаул по вторникам и субботам.

«Мы продолжаем реализацию федеральной задачи по обеспечению доступности авиаперевозок между регионами России и открываем новый рейс Сургут — Горно-Алтайск», — отметил президент «ЮТэйр — пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Он напомнил, что в 2020 году рейс Сургут — Барнаул впервые связал Западную Сибирь с Алтайским краем.

Авиакомпания ЮТэйр обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки в разных регионах России, соединяя города Северного Кавказа, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальневосточного федерального округа. В весенне-летнем расписании этого года перевозчик планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами без пересадок в столице.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК «Система» и Сбербанку. Воздушная гавань была реконструирована за 1 млрд рублей и в декабре 2011 года возобновила работу после 20-летнего перерыва. В 2012 году впервые в истории региона было открыто прямое авиасообщение с Москвой.

Ранее «Эксперт» сообщал, что авиакомпания ЮТэйр перевела в российский реестр 50 самолетов. В авиакомпании отметили, что полеты самолетов с регистрацией на Бермудах ограничены, от местных авиавластей получено уведомление о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении самолетов с регистрацией на островах. «В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков», — рассказал Олег Семенов. Уточняется, что самолеты с российской регистрацией в РФ выполняют по рейсы по маршрутной сети компании как внутри страны, так и за рубежом.

В середине марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, разрешающий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать таким машинам российские сертификаты летной годности. Закон разработан в рамках принятия антисанкционных мер. В пояснительной записке к нему указывается, что норма направлена на сохранение парка зарубежных воздушных судов российскими эксплуатантами в целях обеспечения бесперебойного функционирования гражданской авиации. Теперь российские авиакомпании могут сохранить парк иностранных лайнеров и получат возможность использовать воздушные суда на внутренних линиях.