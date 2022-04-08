Захарова: НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.

В частности, она отметила, что в ходе заседания Совета НАТО на уровне глав МИД генсек альянса Йенс Столтенберг постыдно уклонился от комментариев по поводу издевательств украинских боевиков над российскими военнопленными.

«Он сказал, что ничего об этом не знает или не хочет знать, — цитирует Захарову РИА Новости. —Закрывать глаза на преступления киевского режима у НАТО в порядке вещей».

При этом она подчеркнула, что, не замечая преступлений украинских властей, генеральный секретарь североатлантического блока охотно рассуждает о «трагедии в Буче». По словам Столтенберга, «когда и если» российские войска отступят из украинских городов, то там найдутся якобы «массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений».

«То есть налицо двойные стандарты, которые, очевидно, также являются "общей ценностью" для коллективного Запада», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

