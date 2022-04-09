Акция недели: «Полюс» вырос вместе с золотом

По итогам уходящей недели акции «Полюса» выросли на 9,09%. Это не рядовой результат, учитывая, что за пять последних торговых дней Индекс МосБиржи потерял 6,05%. «Полюс» был в его составе лучшим, причем с заметным отрывом. Помимо него всего две акции из этого индекса закрыли неделю в плюсе – «Русгидро» (+1,76%) и «Магнит» (+2,73%).

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России (2717 тыс. унций за 2021 год). Входит Toп-5 глобальных золотодобывающих компаний. Обладает крупнейшими доказанными и вероятными запасами золота в мире (по международной классификации они составляют 104 млн унций). Основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

В первые дни после возобновления торгов на МосБирже акции «Полюса» преимущественно снижались на фоне падения биржевого курса доллара в России и цены золота на мировом рынке. И то, и другое должно было негативно сказываться на выручке компании в рублевом выражении. Локальный минимум (10740,5 рубля) был достигнут 29 марта. Это случилось одновременно с падением золота, нашедшего дно на $1888,3 за тройскую унцию, но были и еще события, повлиявшие на ситуацию.

В тот же день стало известно, что кипрская Wandle Holdings Limited, через которую Саид Керимов (сын известного бизнесмена Сулеймана Керимова) владел 76,34% «Полюса», редомицилируется в РФ. «Вандл Холдингс Лимитед» была зарегистрирована на острове Русский в Приморье. На рынке сочли, что это должно помочь компании в непростой международной обстановке. Как выразились в этой связи аналитики АТОН, «данный шаг направлен на снижение внешних регуляторных рисков и вполне соответствует общей тенденции к репатриации капитала в Россию».

На следующий день было объявлено, что еще 28 марта Bank of New York подтвердил перевод средств на полное погашение основной суммы и купонного платежа по еврооблигациям «Полюса». Сейчас факты успешного исполнения компанией своих внешних долговых обязательств, равно как и намерения поступать так в будущем, уже нельзя считать обыденными.

И 30 марта стало первым днем уверенного роста акций «Полюса», который продолжился в апреле. Параллельно дорожало и золото, достигшее к вечеру 8 апреля уже $1950,4 за тройскую унцию.

Росту этих бумаг на прошлой неделе пытались помешать новости, которые в другие времена считались бы весьма негативными, но полностью справиться с подъемом им не удалось. У компании в течение нескольких дней последовательно отзывали рейтинги Moody’s, S&P и Fitch. При этом Financial Times сообщала, что Саид Керимов может попасть под санкции Евросоюза вместе с рядом других российских предпринимателей.

Но практически одновременно стало известно и то, что Wandle Holdings Limited продала часть своей доли в размере 29,99%. Ее приобрело ООО «Группа Акрополь», принадлежащее Ахмету Паланкоеву, контролирующему акционеру компании «Донуголь». Пакет Саида Керимова сократился до 46,35%, а сам он вскоре покинул совет директоров «Полюса».

На рынке сочли, что снижение его доли ниже контрольной и выход из органа управления снижает санкционные риски для компании, и ее акции еще выросли. В четверг они достигли многомесячного пика (14125,5 рубля), прибавив от мартовского минимума 31,52%, отыграв в тот момент не только февральский обвал, но и вообще все снижение этой зимы, и вернувшись к значениям 1 декабря.

В пятницу акции «Полюса» уже снижались вместе со всем российским рынком, но в итоге смогли удержаться на уровнях декабря 2021 года. А вечером ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России, и среди 216 физлиц, попавших под ограничения, действительно, оказался Саид Керимов. На компанию это теперь повлиять не должно, но были ли и в самом деле готовы к этому событию инвесторы, покупавшие акции «Полюса», покажет ближайший понедельник.

