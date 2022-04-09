Банк России смягчил валютные ограничения

Центробанк смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Со следующей недели граждане смогут снимать со своих банковских счетов не только доллары, но и евро. Кроме того, с 11 апреля отменяется комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%, сообщается на сайте ЦБ.

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», — пояснил регулятор.

В ЦБ также уточнили, что конвертация при необходимости будет проводиться по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса валюты на день выдачи. Кроме того, с 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в их кассы после 9 апреля, подчеркнули в ЦБ.

«Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. Банк России рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что Центробанк с 9 марта по 9 сентября установил ограничения на выдачу средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи, сообщили в ЦБ. Регулятор также подчеркнул, что граждане могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах. Проценты по ним будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

