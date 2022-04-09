Что делать при поломке бытовой техники

Независимо от вида и бренда, любая бытовая техника может выйти из строя. Так как большинство подобных проблем случаются в самое неподходящее время, то пользователю нужно заранее найти такого специалиста, который поможет оперативно вернуть технику в рабочий режим.

Сертифицированный сервисный центр – это место, где занимаются профессиональным ремонтом сотовых телефонов, компьютеров, телевизоров, офисной техники, холодильников, кондиционеров и другой бытовой техники в соответствии с правилами. Здесь каждый мастер выполняют ту работу, в которой он прекрасно разбирается, и несет полную ответственность за качество. Ремонт бытовой техники в Санкт-Петербурге можно заказать в компании Технодом-Сервис, здесь устранят любую неисправность в минимальные сроки.

Место ремонта

Сервисный центр занимается ремонтом бытовой техники в двух форматах:

На дому клиента. Пользователь оставляет заявку, воспользовавшись специальной формой на сайте компании, указывает причину поломки, адрес и удобное время ремонта. В назначенное время к нему домой приезжает специалист и привозит все необходимые приборы и устройства для диагностики и ремонта. В мастерской. Если требуется ремонт негабаритной бытовой техники, то многим пользователям удобнее самостоятельно доставить технику в мастерскую сервисного центра. Также для доставки техники можно заказать услуги в курьерской службе.

Почему клиенты доверяют сертифицированному сервисному центру

В сертифицированном сервисном центре при выполнении ремонта руководствуются рекомендациями изготовителя техники. Первичная диагностика здесь предоставляется абсолютно бесплатно.

Здесь работают специалисты своего дела, каждый из которых имеет не только образование, но и солидный опыт в практической деятельности. Так как в сертифицированном сервисном центре используют только оригинальные запчасти от производителя, то после ремонта любая техника служит много лет без каких-либо сбоев и поломок. Самые популярные запчасти, которые чаще всего используются во время ремонта, здесь держат в наличии, экономя время своих заказчиков на доставке.

Стоимость ремонта бытовой техники обсуждается заранее, на сайте есть удобный онлайн-калькулятор, где клиент может самостоятельно узнать цену услуги. Для этого в калькуляторе необходимо указать вид бытовой техники, описать проблему, а также оставить свои контакты для обратной связи.