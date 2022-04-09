Dow, S&P 500 и Nasdaq: распродажа роста

«Шок рецессии» против «мягкой посадки»

«"Шок инфляции" обостряется, "шок ставок" только начинается, "шок рецессии" приближается», - цитировало в пятницу Reuters главного инвестиционного стратега BofA Майкла Хартнетта. В записке для клиентов он отметил, что при таком контексте наличные, сырьевые товары и криптовалюты могут превзойти облигации и акции.

После «ястребиных» выступлений чиновников ФРС и публикации протоколов ее последнего заседания прогнозы рецессии быстро превращаются из довольно маргинальных в мейнстрим. И в этом уже точно оказался прав Deutsche Bank, первым из крупных банков решившийся во вторник определенно предсказать спад. «Наш сигнал о рецессии в США в следующем году сейчас выходит за рамки консенсуса, - написали его экономисты Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер. – Мы ожидаем, что это продлится недолго».

Пока еще те, кто утверждают, что верят в возможность осуществления Федрезервом «мягкой посадки» (победы над инфляцией без падения экономики) – в большинстве. Правда, многие уже подстраховываются. К примеру, в Goldman Sachs в начале недели говорили, с одной стороны, о растущем риске рецессии, а с другой утверждали, что ее вероятность в течение 24 месяцев равна 38%. Шансы на успех у ФРС получались явно выше, чем на провал, но и другой сценарий тоже обозначен достаточно явно.

Как бы то ни было, еще во вторник – после первых же слов члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард о сокращении баланса Федрезерва уже в мае – активизировалась ротация секторов в портфелях. Инвесторы в первую очередь продавали акции, традиционно страдающие от роста ставок, но заодно избавлялись и от некоторых других, перекладываясь в бумаги защитных секторов. Доходность казначейских облигаций начала переписывать трехлетние рекорды, а курс доллара на мировом рынке пошел вверх.

Прочие заявления и протоколы ФРС в последующие дни только поддержали этот процесс. Рынок поверил, что уже в мае не только будет повышена на 50 б.п. ставка, но и начнется сокращение баланса ФРС. Предел составит $95 млрд в месяц, а дело пойдет куда быстрее, чем в 2017–2019 годах. Тогда лимит был $50 млрд, но это не главное. На его достижение в тот раз ушел год, а сокращение началось через пару лет после первого подъема ставки. И при этом в конце 2018 года для акций начался «медвежий» рынок, так что Федрезерву пришлось тормозить.

Теперь же речь идет о считанных месяцах – отметка $95 млрд будет, согласно протоколам, достигнута в течение 3 месяцев или немного позднее, «если этого потребуют рыночные условия». Но что поделать – ФРС настроилась на жесткую борьбу с инфляцией, которая уже переписывает рекорды начала 1980-х.

В ожидании грозы

К пятнице доходность U.S. 10 Year Treasury достигла 2,73% – самого высокого уровня с марта 2019 года. Индекс доллара США (курс к корзине из шести ведущих валют) впервые с мая 2020 года поднимался выше 100. Акции снизились: Dow Jones Industrial Average потерял 0,28%, S&P 500 – 1,27%, а Nasdaq Composite – 3,86%.

Разница в масштабах падения индексов объясняется разной долей в них технологических и других распродававшихся акций, а также весом бумаг, которые относят к защитным. Избавлялись инвесторы в первую очередь от акций роста, которые особенно чувствительны к высоким ставкам. Искали компании со стабильной прибылью и дивидендами. Покупали бумаги из таких, например, секторов, как потребительские товары и здравоохранение. Традиционно они считаются подходящими на случай рецессии.

В итоге акции, например, Pfizer, UnitedHealth Group и Merck закрыли неделю ростом на 7%, 6,5% и 5% соответственно. Walmart прибавил 3,7%, а Procter & Gamble – 3,2%.

Из-за менявшегося отношения инвесторов к разным секторам рынка в пятницу индексы даже закрылись разнонаправлено: Dow прибавил 0,4%, S&P 500 потерял 0,27%, а Nasdaq рухнул на 1,34%. Первому дополнительно помог рост банковских акций, чувствительных к процентным ставкам.

За день акции Goldman Sachs Group прибавили 2,3%, JPMorgan Chase & Co – 1,8%, Citigroup — 1,7%, Bank of America Corp – 0,7%. Это может говорить о том, что их покупатели все еще верят в «мягкую посадку». В случае пусть небыстрого, но все же роста ВВП, такие акции – вариант. А вот при рецессии, особенно если она окажется глубокой, это далеко не лучший выбор.

Ряд аналитиков, действительно, сейчас убеждают клиентов, что ФРС будет стремиться подавить инфляцию, не провоцируя рецессию. Инфляция снизится до конца года, говорят они, на авансцену в Федрезерве выйдут голуби – и рецессия не успеет начаться. Текущая экономическая статистика в США пока выглядит хорошо, так что соблазн поверить им, безусловно, есть. Но и скепсис на рынке растет.

«Перспективы становятся все мрачнее и мрачнее, поскольку инвесторы и экономисты продолжают снижать свои ожидания относительно роста, — говорил в пятницу Bloomberg старший портфельный менеджер Sit Investment Associates Брайс Доти. – Встречный ветер продолжает усиливаться. Так что нервозность нарастает. Это все равно, что читать прогноз погоды — читать, что надвигается гроза, хотя сегодня ясный и солнечный день».

