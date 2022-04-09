Главы МВД РФ, ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве

Владимир Колокольцев, Алексей Дикий и Игорь Корнет подписали соглашения о сотрудничестве между МВД России, МВД Донецкой народной республики и МВД Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным пресс-службы, стороны договорились взаимодействовать по «предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию насильственных преступлений против личности, торговли людьми, экстремистской деятельности», а также по раскрытию преступлений в сфере коррупции, экономики, информационных технологий, незаконного оборота оружия и наркотиков.

«Данные документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, заключенных 21 февраля 2022 года в Москве», — добавила Волк.

Ранее «Эксперт» писал, что граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России, для трудовой деятельности в любом регионе РФ им не потребуется оформлять патенты на работу. Документы жителей Донбасса будут признаваться на всей территории России, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой. Кроме того, в России будут действительны водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные в ДНР и ЛНР.

