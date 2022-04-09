Как правильно выбрать манекен

Важную роль здесь играют манекены, формирующие эмоции у потребителей, приобрести которые можно в https://manekens.ru/. Своим внешним видом, мимикой и позами они оживляют витрины торговых точек и способствуют увеличению объемов продаж.
Широкое распространение безликих манекенов обусловлено их универсальностью, практичностью, простотой в обращении и возможностью использования во всех ценовых категориях товаров. Однако такие манекены слабо мотивируют покупателей к входу внутрь торговых помещений. Поэтому ведущие бренды в последнее время уделяют большое внимание персонализации, формированию собственного оригинального имиджа и настроения. Все более популярными становятся полуабстрактные манекены, у которых намечены черты лица. Они украшаются париками, яркими губами и ресницами. Чтобы выбрать наиболее подходящий для своего магазина манекен, надо обратить внимание на ожидания, запросы и ценности целевой аудитории бренда. Потребители приобретают не товары, а эмоциональное состояние. Поэтому крайне важно адекватно определить их эмоциональные запросы.
Выделяют четыре главных вида эмоциональных потребностей, в том числе:
- Значимость. Исходя из ценовой категории и стиля товара, манекен может иметь образ выдающегося спортсмена, успешного предпринимателя, светской львицы, одаренного ребенка. Нужный имидж создается с помощью поз и выражений лиц. Особенно эффективны такие манекены в сегменте luxury.
- Стабильность. В качестве примеров образов, соответствующих этому критерию, можно привести надежного делового партнера, крепкую семейную пару, ухоженную леди. Для формирования таких эмоций прекрасно подходят классические черные или белые манекены, в т. ч. без головы, находящиеся в устойчивых прямых позах.
- Любовь. На эту тему существует бесконечное число идей. В качестве примеров таких образов можно привести влюбленную парочку, дружную компанию молодых людей, романтичную девушку или заботливых родителей. Для формирования таких эмоций и образов используются все возможные средства: выразительные лица, живые позы, яркий макияж, а также декорации для витрин.
- Самовыражение. Удовлетворить потребность в этой эмоции с помощью одежды помогают дизайнерские магазины, в которых имеются ткани на выбор, предоставляется возможность нанести на футболку собственный рисунок или текст либо предусмотрена возможность пошива одежды на заказ по фигуре в нужной расцветке. В этих целях подходят различные виды портновских манекенов, стойко ассоциирующиеся с классическими ателье.