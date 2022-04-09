Как правильно выбрать манекен

Важную роль здесь играют манекены, формирующие эмоции у потребителей, приобрести которые можно в https://manekens.ru/. Своим внешним видом, мимикой и позами они оживляют витрины торговых точек и способствуют увеличению объемов продаж.

Широкое распространение безликих манекенов обусловлено их универсальностью, практичностью, простотой в обращении и возможностью использования во всех ценовых категориях товаров. Однако такие манекены слабо мотивируют покупателей к входу внутрь торговых помещений. Поэтому ведущие бренды в последнее время уделяют большое внимание персонализации, формированию собственного оригинального имиджа и настроения. Все более популярными становятся полуабстрактные манекены, у которых намечены черты лица. Они украшаются париками, яркими губами и ресницами. Чтобы выбрать наиболее подходящий для своего магазина манекен, надо обратить внимание на ожидания, запросы и ценности целевой аудитории бренда. Потребители приобретают не товары, а эмоциональное состояние. Поэтому крайне важно адекватно определить их эмоциональные запросы.

Выделяют четыре главных вида эмоциональных потребностей, в том числе: