Как сделать хороший деловой портрет?

Бизнес-портреты нужны не только для резюме, мы также используем их в социальных сетях, таких как Linkedin или Instagram, блогах или во внутренней системе на работе. Как сделать хорошие деловые фотографии? В этом вам поможет фотостудия деловой фотографии.

К счастью, времена, когда мы добавляли фотографию паспорта или удостоверения личности в наше резюме, прошли. Фотографии, сделанные в фотомагазинах, просто гадкие, а те, где мы смотрим прямо, добавляют нам 10 баллов к внешности вора. В настоящее время хорошие деловые портреты приобретают все большее значение. Как подойти к этой теме как фотографу, чтобы предложить своим клиентам качественные портретные фотографии?

Хороший деловой портрет начинается со знакомства с клиентом

Когда фотограф получает телефонный звонок или электронное письмо с предложением о проведении бизнес-сессии, ему необходимо собрать как можно больше подробностей о требованиях клиента. Раннее собеседование с клиентом чрезвычайно важно при ценообразовании и предложении конкретного предложения. Вы, наверное, согласитесь, что к индивидуальному сеансу, например в четырех местах, вы подойдете иначе, чем к сеансу из пятидесяти сотрудников, где вы будете фотографировать всех на белом фоне. Это хорошая идея — попросить вдохновения или отправить свое — даже путем создания соответствующей доски на Pinterest.

Также есть разговор об одежде и макияже. Выполняя несколько таких сеансов, вы даже можете подготовить документ, который вы отправляете клиенту, о том, как он может подготовиться к сеансу. Хорошо иметь знакомого визажиста, которого можно порекомендовать для такого сеанса. Вам будет проще, а клиент получит более комплексное обслуживание. Вы можете предположить, что макияж на самом деле необходим, потому что Photoshop не везде творит чудеса.

Говоря об одежде, предложите клиенту не носить черную одежду или мелкую клетку. Нет ничего хуже смятой на поясе рубашки.

Деловые фото — в студии, компании или на природе?

Место для ваших деловых портретных сессий чрезвычайно важно. Мы можем сделать бизнес-портреты в студии, у клиента, в компании или на природе. Какое место выбрать? Это зависит от ваших предположений о сеансе.

На улице — отличная идея.

Деловые портреты в студии — тоже разумное решение, особенно если клиент хочет фото на однотонном фоне. Все зависит от вас и ваших договоренностей. Часто клиентам нужен полный пакет фотографий — на природе, в студии, в офисе. Чем больше они закажут, тем лучше для фотографа, ведь чем больше фотографий, тем выше цена.